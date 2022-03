Stefano e Belen, l'amore è davvero tornato: le foto del weekend di passione

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una delle coppie più chiacchierate, e paparazzate, d'Italia da più di un mese è tornata al centro del gossip. Che si stiano frequentando ormai non è più un mistero, ma i due continuno a non ufficializzare il ritorno di fiamma. Brevi conferme, talvolta delle smentite, insomma i due vogliono tenere il riavvicinamento in più lontano possibile dai riflettori, ma non ci riescono molto. Tra le foto dei paparazzi e quelle che condividono loro rimane ben poco spazio per l'immaginazione. Belen era in montagna insieme a Cecilia e Ignazio Moser per uno shooting della nuova linea di abbigliamento, ma insieme a loro c'era anche Stefano De Martino.

Nessuna storia o foto insieme e nessun evidente particolare che li colleghi alla stessa montagna, ma la possibiltià che siano insieme sembra essere quasi confermata, anche perché che entrambi, nello stesso fine settimana, vadano tra la neve è già di per sè una coincidenza strana. A togliere ogni dubbio ci ha pensato il settimanale Chi che ha pubblicato degli scatti inequivocabili. Belen e Stefano si sono concessi un fine settimana romantico tra la neve con abbracci e brindisi (probabilmente alla felicità ritrovata) con alle spalle uno chalet immerso nella neve.

Sotto le foto pubblicate dal settimanale Chi