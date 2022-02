Virginia Raffaele innamorata: chi è Thomas Santu, giovane attore di nove anni più giovane

Virginia Raffaele finalmente innamorata. A rivelarlo è il settimanale Oggi, in edicola giovedì, che racconta dell’attrice 41enne fotografata nella notte milanese con il collega Thomas Santu.

I due si sono ritrovati all’uscita dal Teatro Lirico, dove Virginia era appena andata in scena con il suo spettacolo Samusà. Tra i fan che l’aspettavano per un autografo c’era anche Thomas che ha partecipato alla lunga cena con la troupe. Poi, si è allontanato con Virginia a braccetto. Erano quasi le due. Per strada, poi, tanti baci e gli abbracci stretti. Virginia e Thomas, che attualmente sta interpretando al Teatro Nazionale il ruolo che fu di Richard Gere in Pretty Woman, hanno quasi dieci anni di differenza.

Classe 1991, Thomas Santu è originario di Civitavecchia e vive a Roma. Attore e cantante, nella sua bio sono elencate diverse partecipazioni in spettacoli teatrali, televisivi e nella pubblicità.