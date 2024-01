Chi è Chiara Facchetti, la creator diventata virale con il video sulla paura di volare

Quasi 2 milioni di visualizzazioni in due giorni. Lei è Chiara Facchetti, 37 anni, content creator seguitissima sui social (757.000 iscritti su YouTube, altri 537.000 follower su TikTok e 345.000 su Instagram). Il 9 gennaio scorso ha pubblicato sulla piattaforma cinese un video dal titolo: "Supero la mia più grande paura". A cosa si riferiva? All'aereo. Lo ha ben raccontato lei stessa nel recente video in cui lo spettatore segue le vicende che la interessano, direttamente dal suo punto di vista.

"Visto che è iniziato un nuovo anno, ho deciso di dedicarmi ogni mese ad un'attività che mi arricchisca", ha esordito Chiara nel video. Poi ha continuato: "Siamo a gennaio e per questo mese ho deciso di affrontare le mie paure e ho deciso di affrontare quella di volare. Quindi ho scelto un volo relativamente corto e la partenza da un aeroporto piuttosto corto". "Appena svegli siamo partiti subito per andare all'aeroporto di Caselle (Torino, ndr) - ha raccontato - Durante il viaggio verso l'aeroporto sono stata molto tranquilla perché ero super determinata a superare questa paura, mentre arrivando verso l'aeroporto ho iniziato ad agitarmi un po'. Per distrarmi ho deciso di fare colazione. Era tutto buono ma purtroppo neanche mangiando sono riuscita a tranquillizzarmi". Dunque lo sfortunato epilogo: "Una volta arrivata ai controlli non ce l'ho fatta e sono uscita subito dall'aeroporto e siamo rientrati a casa".

Eta, lavoro, vita privata: cosa c'è da sapere su Chiara Facchetti

Chiara Facchetti è nata il 6 settembre 1986. Dal 14 luglio 2022 è sposata con Matteo, 27enne lontano dai social. I due vivono insieme ad Aosta. Come riportato da Webboh, prima di diventare una influencer e content creator, faceva l'impiegata statale. Tra la sua società - Kiascricc Sas - e le collaborazioni con i brand, Facchetti guadagna circa 2.300/2.500 euro al mese. Ma questo dato risale a circa 3 anni fa. Dunque è probabile che ora ci siano stati dei cambiamenti. Sempre 3 anni fa, Chiara Facchetti ha anche pubblicato un libro, dal titolo "L'ora della verità. Come ho imparato ad ascoltare le mie paure", Ed. Sperlink & Kupfer. Evidentemente non è bastato ascoltarle o almeno non a superare quella di volare. Che, tuttavia, gli sta regalando grandi soddisfazioni in termini di interazione e visualizzazioni. Gli altri contenuti? Simili a quelli di tante altre creator. Pubblicità a prodotti di bellezza, scatti "quotidiani" (la colazione, in giro a fare shopping, in automobile e così via). Tanto, tanto cibo: panini, dolci e dolcetti. Viene l'acquolina in bocca.