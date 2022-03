"Un video per i coraggiosi ucraini": Sting torna a cantare Russian (dopo 30 anni)

Sting torna a cantare "Russians", brano scritto nel 1985 in merito alla Guerra Fredda, nei giorni del conflitto voluto dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina. Lo fa sui suoi profili social, sottolineando quanto la canzone torni ad essere rilevante, rivolgendo un appello di pace alla comunità internazionale ed invitando a donare in favore della popolazione colpita.

"Ho cantato solo raramente questa canzone nei molti anni trascorsi da quando è stata scritta, perché non avrei mai pensato che sarebbe stata di nuovo rilevante - sottolinea il cantautore britannico - Ma, alla luce della sanguinosa e tristemente sbagliata decisione di un uomo di invadere un vicino pacifico e non minaccioso, la canzone è, ancora una volta, un appello alla nostra comune umanità". E ancora: Per i coraggiosi ucraini che combattono contro questa brutale tirannia e anche per i molti russi che stanno protestando contro questo oltraggio nonostante la minaccia di arresto e reclusione - Noi, tutti noi, amiamo i nostri figli. Fermate la guerra".

Il testo tradotto

In Europa e in America, c'è un crescendo d'isteria

Condizionato in risposta alle minacce

Dei retorici discorsi dei Sovietici

Il sig. Krushchev ha detto, "vi seppeliremo"

Io non sottoscrivo questo punto di vista

Sarebbe come una cosa ignorante da fare

Se anche i Russi amano i loro bambini

Come posso salvare il mio piccolo ragazzo

dal giocattolo di morte di Oppenheimer

Non c'è monopolio nel senso comune

Da ogni lato dello schieramento politico

Condividiamo la stessa biologia

A dispetto dell'ideologia

Credimi quando te lo dico

Spero che anche i Russi amino i loro bambini

Non c'è precedente storico

Per mettere le parole in bocca al Presidente

Non c'è nessuna cosa come una guerra da vincere

È una bugia in cui non ci crediamo più

Il sig. Regan dice noi ti proteggeremo

Non sottoscrivo questo punto di vista

Credimi quando te lo dico

Spero che anche i Russi amino i loro bambini

Condividiamo la stessa biologia

A dispetto dell'ideologia

La cosa che può salvare noi, me e te

È che anche i Russi amino i loro bambini