Sale Il gradimento di re Carlo ma la Elisabetta non lascia i portafogli britannici

Che ne è stato di un anno di monarchia senza la Regina. “Sono profondamente grato per l’amore e il supporto”. È la voce di Re Carlo III che ricorda la scomparsa della madre, avvenuta un anno fa. L’8 settembre 2022, nel Castello di Balmoral, si spegne, a 96 anni, la regina d’Inghilterra Elisabetta II.

“Sono profondamente grato anche per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie - continua il Re - durante quest’anno, mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi”.

Ma che ne è stato di questo anno di monarchia? Carlo le sta provando tutte per farsi voler bene dai suoi sudditi, ma la strada è davvero dura. Durissima. A partire dalla cerimonia della sua incoronazione, che ricordiamo è costata ai portafogli dei contribuenti oltre 100 milioni di sterline, Carlo non ha generato molto consenso.

Poi, lo ricordiamo, il licenziamento dei dipendenti di Clarence House, che ha mandato a casa un centinaio di impiegati. Ad agosto ci hanno pensato gli ex reali Harry e Meghan con la loro docu-serie Netflix a far tremare di verità e falsità Buckingham Palace. Nonostante tutto, dopo un anno, il gradimento del monarca 74enne è positivo per il 55% dei britannici…ma sta crescendo: un anno fa era del 44%.

Ma arriviamo ad oggi. Ad un anno dalla morte, è stata presentata una speciale moneta con il volto di Elisabetta II, composta da 6.426 diamanti e 3,6 kg d’oro e valutata circa 23 milioni di dollari. Ma nel frattempo, parlando di monete e banconote, in tutto il Regno Unito pare stiano ancora continuando a circolare molto delle “vecchie” sterline, quelle che raffigurano la Regina per intenderci.

Quelle con l’immagine di re Carlo “inizieranno a circolare a metà 2024” aveva annunciato la Banca d’Inghilterra ma in molte parti del Regno, come il Galles o la Scozia, c’è chi dice, nelle piccole città, di non averle ancora nemmeno mai viste. Insomma, la regina, ad un anno dalla morte, è ancora nel cuore - e nei portafogli - dei cittadini britannici.

