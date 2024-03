Attentato a Mosca, le prime immagini dal Crocus City Hall

Secondo i media, almeno 12 persone sono state uccise e 35 ferite nella sparatoria alla sala da concerto Crocus City Hall a Mosca. I video confermano le prime notizie di uomini in mimetica con armi automatiche che avrebbero sparato sugli spettatori, sia nella hall che nelle sale.

I video eloquenti mostrano uomini armati mentre sparavano ripetutamente contro civili urlanti, comprese donne, che erano rannicchiati all'ingresso della sala da concerti. In altre riprese video che non vi mostreremo si vedono diverse persone che giacciono immobili in pozze di sangue. Al momento dell'attacco erano presenti centinaia di persone, molte sono state evacuate. Intanto l'edificio è andato in fiamme. Il tetto della struttura sarebbe crollato.

Nel cielo della capitale russa si sono alzate alte fiamme e pennacchi di fumo nero: "Oggi nel centro commerciale Crocus City si è verificata una terribile tragedia", ha detto il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin.

L'ambasciata americana in Russia aveva avvertito all'inizio di questo mese che "estremisti" avevano piani imminenti per un attacco a Mosca. L'avvertimento è stato lanciato diverse ore dopo che il Servizio di sicurezza federale russo (FSB), il principale successore del KGB dell'era sovietica, aveva dichiarato di aver sventato un attacco a una sinagoga a Mosca da parte di una cellula del gruppo militante musulmano sunnita Stato islamico.