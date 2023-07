L'episodio è avvenuto in California, negli Stati Uniti, il 24 giugno. Gli agenti sono stati sospesi

La scena viene ripresa dalle telecamere degli stessi agenti di polizia. Un uomo è seduto sul marciapiede mentre mangia una torta nel parcheggio di un negozio di alimentari della contea di Lancaster, in California, quando gli agenti gli chiedono di mettere le mani dietro la schiena. La moglie dell’uomo registra la scena con il suo cellulare e quando gli agenti se ne accorgono, uno di loro va verso di lei, le toglie il cellulare e la scaraventa a terra. La donna le dice che non può toccarla, ma il poliziotto le mette una gamba sul collo e sulla schiena e le spruzza spray al peperoncino, anche se lei urla che non riesce a respirare.

Il fatto è accaduto, a quanto si apprende dalle telecamere degli stessi agenti, il 24 giugno. Secondo la versione degli agenti, entrambi corrispondono alla descrizione dei presunti rapinatori che hanno appena svaligiato il negozio. La scena, di poco più di tre minuti, è stata ripresa anche da altre persone presenti e postata sui social, che è servita a denunciare un nuovo abuso della polizia negli Stati Uniti. Gli agenti sono stati sospesi.

