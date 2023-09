"120mila persone in fuga": l'ultimo esodo degli armeni del Nagorno-Karabakh

Nelle ultime ore oltre 13mila persone sono già fuggite dal Nagorno-Karabakh tornato sotto controllo azero. Ma le persone in coda per trovare riparo in Armenia potrebbero presto raggiungere le decine di migliaia

Dopo l'offensiva lampo azera del 19 settembre che ha fatto 200 morti e migliaia di feriti, migliaia di rifugiati di etnia armena hanno lasciato il Nagorno-Karabakh, enclave in prima linea nel trentennale conflitto con l'Azerbaigian. Si teme che l'esodo di rifugiati possa arrivare a 120.000 persone. Già ora le città di confine sembrano sopraffatte, con hotel e ostelli cittadini al completo e rifugiati che si affollano nei centri municipali con tutti i loro averi legati al tetto delle loro auto.

Molti di coloro che attraversano il corridoio Lachin, bloccato per 10 mesi dalle forze azere, sono già stati costretti a lasciare le proprie case in passato in conflitti. Domenica sera è stata aperta la strada ai rifugiati provenienti da Stepanakert, la capitale locale, innescando un potenziale afflusso in Armenia di altre decine di migliaia di rifugiati dalla città.