Mercedes-Benz: look più sportivo e maggiori possibilità di personalizzazione per CLS

Ad aprile 2021 CLS si presenterà con un design ancora più incisivo. Saranno soprattutto il frontale con la nuova mascherina del radiatore e i paraurti ad accentuare ulteriormente il dinamismo del Coupé a quattro porte. Al tempo stesso l'abitacolo è stato rinnovato con ulteriori combinazioni di pelle e inserti, nonché un volante di nuova generazione.

La gamma di modelli si arricchisce anche di un diesel di ultima generazione con alternatore-starter integrato. Un'edizione speciale in serie limitata di Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ (consumo di carburante combinato 9,0-8,7 l/100 km; emissioni di CO2 combinate 206-199 g/km) verrà offerta come esclusivo modello di punta dall'impronta sportiva. La versione modernizzata di CLS debutterà ad aprile, mentre i primi modelli arriveranno nelle concessionarie europee a luglio. Dal punto di vista tecnologico, CLS era già al passo coi tempi grazie agli ampi aggiornamenti della scorsa estate apportati ai sistemi di assistenza alla guida, al sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e all'ENERGIZING COMFORT.

CLS Coupè, insieme a tutti i Roadster e Cabrio, rientra nella categoria delle “Dream Cars” firmate Mercedes-Benz, fino ad oggi vendute in più di quattro milioni di esemplari ai clienti di tutto il mondo, tra cui più di 450.000 CLS dal lancio della prima generazione nel 2004. Nel corso del 2020 la Cina è stato il più grande mercato di commercializzazione di CLS Coupé, seguita da Corea del Sud, Stati Uniti d'America e Germania. Il fattore che incide sulla motivazione all'acquisto menzionato più spesso dai clienti è il design di CLS: in questo segmento di clientela, il vero lusso è la sportività.

Ora CLS si presenta in un look ancora più sportivo. Il modello base con esterni AVANTGARDE di serie possiede una nuova grembialatura anteriore con incisive griglie delle prese d'aria, due lamelle per ogni lato e uno splitter frontale color cromo argentato. La grembialatura posteriore presenta un inserto in look diffusore nero e una modanatura decorativa color cromo argentato. Per i cerchi in lega leggera da 19 pollici sono disponibili due nuovi design a scelta: a 5 doppie razze o a razze.

Con gli esterni AMG Line, CLS esprime ancora più nettamente la sua sportività. In questa versione vengono montati i componenti del kit aerodinamico AMG. Tra questi figurano ad esempio la grembialatura specifica AMG con A-Wing di colore nero, splitter frontale color cromo argentato, griglie delle prese d'aria dal look sportivo con listelli verticali e flic aerodinamici in nero lucidato a specchio. Altre caratteristiche sono i rivestimenti sottoporta AMG sulla fiancata e spoilerino AMG sul cofano del bagagliaio. Con gli esterni AMG Line è possibile scegliere per i cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici torniti a specchio con design a razze e look bicolore tra due nuovi colori: grigio tremolite o nero lucidato a specchio.

Tutti i modelli con esterni AVANTGARDE o esterni AMG Line sono dotati di una nuova mascherina del radiatore. Le particolari caratteristiche di questa mascherina sono il pattern Mercedes-Benz (un modello a stella tridimensionale con superfici cromate lucide), una lamella nera lucidata a specchio con inserti cromati e Stella Mercedes integrata. Per CLS è previsto anche un nuovo colore di vernice: blu spettrale metallizzato.

Oltre al look esteriore più incisivo, si è deciso di rinnovare l'abitacolo. Due nuove versioni di modanature decorative, in legno di noce marrone a poro aperto e legno grigio lucidato a specchio, sono disponibili anche per la consolle centrale. Anche l'offerta di rivestimenti dei sedili in pelle è stata ampliata: In questo ambito, le due nuove combinazioni cromatiche sono grigio neva/grigio magma e marrone terra di Siena/nero.

Nel corso dell'aggiornamento, CLS è stata dotata anche di un nuovo volante multifunzione in pelle nappa. Le razze sono in nero lucidato a specchio con inserto in color cromo argentato, mentre i comandi al volante sono completamente in color cromo argentato. Con il pacchetto sistemi di assistenza alla guida (a richiesta), il guidatore usufruisce del supporto del sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC e del sistema di assistenza allo sterzo attivo. In questi sistemi, il volante sfrutta il principio capacitivo per riconoscere le mani del conducente. Nella corona del volante si trova un inserto a sensori bizona. I sensori sul lato anteriore e posteriore della corona registrano se il volante viene afferrato, quindi non è più necessario effettuare un movimento di sterzata per segnalare ai sistemi di assistenza alla guida che il conducente ha il controllo dell'auto. Ciò aumenta il comfort di comando nella guida parzialmente autonoma.

Maggiori possibilità di personalizzazione con designo

I 250 esperti del reparto Mercedes-Benz designo a Sindelfingen sono in grado di trasformare ogni CLS, su richiesta, in un pezzo unico completamente personalizzato. Anche la scelta di queste opzioni particolari è stata ampliata: alcune novità, ad esempio, sono le vernici speciali rosso Giove, bianco cachemire magno e verde smeraldo. Queste tonalità sono disponibili per tutte le versioni di allestimento.

Gli interni designo bicolori con pelle nappa Exclusive sono disponibili in cinque nuove combinazioni: rosso classico/nero, marrone cuoio/nero, marrone tartufo/nero, bianco intenso/nero e blu yacht/nero.

Rinnovata in molti dettagli: Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Mercedes-AMG ha aggiornato il modello di punta sportivo della serie con numerosi highlight visivi e accattivanti pacchetti di equipaggiamento. Tra le innovazioni di serie di CLS 53 4MATIC+ spiccano il frontale ridisegnato con il paraurti sportivo AMG in versione A-Wing con flic neri e griglie delle prese d'aria a vista, nonché mascherina specifica AMG a listelli verticali. Le cornici dei cristalli sono in alluminio lucidato oppure, in combinazione con il pacchetto Night, in nero lucidato a specchio. I retrovisori esterni sono verniciati in tinta con la vettura. Anche in questo caso i modelli con pacchetto Night AMG o pacchetto carbonio AMG per gli esterni II rappresentano un'eccezione: qui i retrovisori sono in nero lucidato a specchio o possiedono un alloggiamento in fibra di carbonio. Pure i modelli CLS Mercedes-AMG si guidano con un volante di ultima generazione, qui in pelle nappa e con i ben noti tasti al volante AMG con display.

Tra gli equipaggiamenti a richiesta, spiccano due nuovi pacchetti che donano un'impronta ancora più sportiva al Coupé: il pacchetto Night AMG II, disponibile in combinazione con il pacchetto Night AMG, comprende mascherina del radiatore, Stella Mercedes sulla coda e caratteri tipografici con cromatura scura.

Il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG accentua il dinamismo della vettura sotto molteplici aspetti. Dall'esterno, lo sguardo viene catturato dalle pinze dei freni verniciate di rosso con scritta AMG nera. Nell'abitacolo, il volante Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA o in alternativa in pelle nappa dona un tocco finale di raffinatezza sportiva al pacchetto. Il programma di marcia supplementare «RACE» con Drift Mode consente di provare prestazioni a livello delle auto da competizione in pista.

CLS 53 4MATIC+ abbina la potenza di 320 kW (435 CV) allo stile sportivo e all'efficienza elevata. L'alternatore-starter integrato genera 16 kW di potenza e 250 Nm di coppia momentanee in più, alimentando anche la rete di bordo a 48 V. Riunisce in un motore elettrico il motorino di avviamento e l'alternatore, ed è integrato tra il motore e il cambio. Questo accorgimento, ma anche la sovralimentazione intelligente con compressore elettrico supplementare e turbocompressore a gas di scarico, perseguono il medesimo obiettivo: offrire la performance e la dinamica di marcia tipiche di AMG, riducendo al tempo consumi ed emissioni. Anche il cambio 9G SPEEDSHIFT TCT AMG dalla risposta estremamente rapida, la trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG completamente variabile e l'assetto RIDE CONTROL+ AMG con sistema di sospensioni pneumatiche concorrono all'esperienza di guida dinamica.

Il modello Mercedes-AMG Limited Edition

La nuova Limited Edition sarà prodotta in solo 300 esemplari. Per la verniciatura, il cliente può scegliere tra bianco cachemire magno e grigio selenite magno. Sopra i rivestimenti dei sottoporta sono applicate strisce sportive. Nel modello Edition in bianco cachemire magno, si presentano in grigio scuro metallizzato lucido. Se CLS è verniciata in grigio selenite, le strisce sono di colore nero standard lucido. Accenti cromatici in rosso standard lucido completano entrambe le varianti di strisce.

Sono di serie anche i cerchi in lega leggera da 20 pollici AMG in design a 5 doppie razze, verniciati di nero e con bordo tornito con finitura a specchio, così come il pacchetto Night AMG e il pacchetto Night AMG II (vedi sopra per i dettagli). Con il pacchetto Night AMG alcuni elementi selezionati degli esterni si presentano in nero lucidato a specchio. Tra questi figurano lo splitter frontale della grembialatura anteriore AMG, gli alloggiamenti dei retrovisori esterni e le cornici dei finestrini laterali. A partire dal montante centrale, questa CLS dispone di vetri atermici sfumati scuri.

Anche il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG (vedi sopra per gli equipaggiamenti) è di serie su questo modello Edition. All'apertura delle porte anteriori, tramite tecnologia a LED lo stemma AMG viene proiettato in 3D a terra accanto alla vettura.

Le caratteristiche degli interni del modello speciale sportivo: pelle nappa AMG bicolore nei colori nero/grigio argento pearl, elementi decorativi AMG in carbonio, volante in pelle nappa e DINAMICA con cuciture di contrasto rosse, tasti al volante AMG e scritta AMG sulla consolle centrale.

CLS, motori potenti ed efficienti

Oltre alle motorizzazioni a benzina già note, anche il modello CLS 300 d 4MATIC lanciato a marzo 2021 (consumo di carburante combinato 5,8-5,5 l/100 km; emissioni di CO2 combinate: 153-144 g/km) dispone di una trazione mild hybrid. Il suo motore diesel a quattro cilindri (OM 654 M) è dotato di alternatore-starter integrato di seconda generazione e rete di bordo a 48 V. La potenza erogata è 195 kW, oltre a 15 kW di effetto boost elettrico. Grazie al recupero di energia e alla possibilità di ricorrere alla modalità “sailing” in fase di rilascio a motore spento, questo sistema di trazione risulta molto efficiente. L'elettrificazione consente anche l'impiego di un compressore del fluido refrigerante elettrico per il climatizzatore.

Il rinnovamento di CLS nell'estate del 2020 si è incentrato sull'aggiornamento dei sistemi di assistenza alla guida per supportare il conducente in modo cooperativo. Il risultato è una sicurezza attiva di livello particolarmente elevato.

Sistema di assistenza alla frenata attivo

CLS è equipaggiata di serie con il sistema di assistenza alla frenata attivo che in molte situazioni è in grado, con una frenata automatica, di prevenire una collisione o di mitigarne la gravità. Alle velocità tipiche dei centri abitati il sistema è in grado di frenare anche in presenza di veicoli fermi o pedoni che stanno attraversando, potendo così evitare una collisione a seconda della situazione specifica. Nell'ambito del pacchetto sistemi di assistenza alla guida, questa funzione è possibile anche in fase di svolta con attraversamento della corsia opposta.

Sistema di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità

A richiesta si possono aggiungere al pacchetto sistemi di assistenza alla guida altre funzioni di Intelligent Drive. Tra queste figurano il sistema di assistenza attivo al rilevamento automatico del limite di velocità, che reagisce alle variazioni nella limitazione della velocità con l'ausilio sia di dati cartografici che dell'input del sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali. La dotazione comprende anche l'adattamento della velocità in funzione del percorso prima del rilevamento di curve, rotatorie, caselli autostradali, incroci a T e prima della svolta per immissione/uscita da autostrade/superstrade. Se è attivato il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC con adeguamento della velocità in funzione del percorso, CLS ora può reagire perfino ai dati forniti dal servizio Live Traffic Information.

Sistema di assistenza in coda attivo

Incluso nel pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus, il sistema di assistenza in coda attivo in autostrada si occupa di mantenere la traiettoria e la distanza di sicurezza fino a 60 km/h circa, a condizione che siano rilevate le linee di demarcazione della carreggiata. Fino al minuto successivo all’arresto, la vettura può ripartire automaticamente. Nelle strade a più corsie, il sistema di assistenza allo sterzo attivo può aiutare il conducente con la funzione corridoio di emergenza che sposta la vettura dal centro della corsia con un sistema di guida vincolata. In autostrada e a velocità inferiori a 60 km/h, l'auto si orienta in base ai veicoli vicini e alle linee di demarcazione della carreggiata.

Manovre automatiche di ingresso e uscita dai parcheggi

Il sistema di assistenza al parcheggio attivo con PARKTRONIC e telecamera a 360° consente di entrare e uscire automaticamente dai parcheggi. Il sistema facilita sia la ricerca di un parcheggio, sia le manovre in entrata e in uscita (se si è parcheggiato automaticamente) dai parcheggi longitudinali e trasversali o dai garage. CLS adesso è anche in grado di riconoscere e utilizzare spazi di parcheggio contrassegnati solo come apposite superfici, ad esempio su aree di sosta più grandi. La telecamera a 360° trasmette un'immagine realistica sul display multimediale insieme a una vista laterale ampliata. Durante le manovre di uscita da un parcheggio, il sistema è in grado di avvertire di un eventuale transito di veicoli dietro la vettura e anche, nel dubbio, di frenare.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)

Nel 2020 è stato migliorato notevolmente anche il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) di CLS che comprende, di serie, due ampi schermi da 10,25 pollici/26 cm disposti l'uno accanto all'altro per un effetto widescreen. A richiesta sono disponibili anche due schermi da 12,3 pollici/31,2 cm. Gli indicatori della strumentazione e del display centrale sono facilmente leggibili sui grandi schermi ad alta risoluzione. Il sistema di assistenza per gli interni MBUX, disponibile a richiesta, consente l'utilizzo intuitivo di diverse funzioni MBUX e per il comfort, anche grazie al riconoscimento di movimenti.

La peculiarità di MBUX è la capacità di apprendere grazie all'intelligenza artificiale. Con le funzioni predittive, MBUX gioca di anticipo prevedendo i desideri del guidatore, se questi lo desidera. Se, ad esempio, un utente ogni martedì ha l'abitudine di chiamare una determinata persona quando torna a casa, ogni martedì il sistema propone il suo numero di telefono visualizzandolo sul display. Tra gli altri punti di forza figurano il comando del display multimediale mediante touchscreen di serie e la rappresentazione della navigazione con la tecnologia della Realtà Aumentata, quando la navigazione è attiva.

ENERGIZING COMFORT

ENERGIZING COMFORT collega in rete diversi sistemi per il comfort all'interno della vettura e sfrutta la regolazione della luminosità e della musica, insieme a diversi programmi di massaggio, per creare i più disparati programmi finalizzati al benessere. Nell'estate del 2020 su CLS ha debuttato l'ENERGIZING COACH, un servizio basato su un algoritmo intelligente che raccomanda uno dei programmi disponibili in base alla situazione e alle esigenze personali. Se è collegato un dispositivo “wearable” Garmin® compatibile, valori personali quali il livello di stress o la qualità del sonno migliorano la precisione della raccomandazione. L'obiettivo è quello di garantire il benessere e la tranquillità del guidatore anche in situazioni di guida stressanti o monotone.