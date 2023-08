Tesla ancora nel mirino: numeri troppo "ottimisti" sull'autonomia delle batterie

Una delle ultime inchieste su Tesla è stata condotta da Reuters e riguarda l'autonomia delle batterie, in particolar modo quelle delle Tesla più datate, che non corrisponderebbe a quanto pubblicizzato dall'azienda produttrice di veicoli elettrici.

L'agenzia di stampa britannica cita l'esperienza del proprietario di una Tesla usata, una Model 3 del 2021 con un'autonomia a piena capacità di circa 568 km, rivelatasi poi meno della metà. L'uomo aveva programmato un viaggio dal Colorado alla California, ma durante il viaggio si è reso conto di disporre di un range di percorrenza assai inferiore a quello stimato sul monitor di bordo. Ciò lo ha indotto a pensare di contattare il servizio clienti Tesla, credendo si trattasse di un difetto dell'auto. Così, dopo aver ricevuto la rassicurazione di un appuntamento per far controllare l'auto al suo arrivo in California, ha ricevuto due messaggi che lo informavano di come la diagnosi da remoto fosse terminata stabilendo che la sua batteria non avesse problemi, e che la sua visita era cancellata.

Un team concepito apposta per deviare le lamentele

Ciò che l'uomo non poteva immaginare è che gli impiegati di Tesla fossero stati istruiti a dovere per "rimbalzare" le lamentele dei clienti relativamente alla scarsa autonomia della batteria. Da ciò che emerge, i vertici di Tesla avrebbero creato un team con sede Las Vegas, il cui compito era proprio quello di annullare gli appuntamenti presi dai clienti per discutere di questo difetto della batteria. Una mossa evidentemente presa in virtù della miriade di richieste di appuntamento da parte di proprietari Tesla che si aspettavano migliori performance dalle batterie dei loro veicoli in base ai numeri forniti dall'azienda e proiettati sul display interno. Addirittura, nell'inchiesta di Reuters, si sostiene che nell'ufficio del team del Nevada, alcuni dipendenti festeggiassero a scena aperta l'annullamento degli appuntamenti di servizio, scatenando spesso gli applausi dei colleghi che a volte saltavano addirittura in piedi sulle scrivanie. Il team spesso chiudeva centinaia di casi a settimana e il personale veniva monitorato in base al numero medio di appuntamenti deviati al giorno. I manager, inoltre, avrebbero confidato ai dipendenti che così facendo stavano consentendo a Tesla di risparmiare circa 1.000 dollari per ogni appuntamento annullato. Un altro obiettivo era quello di allentare la pressione sui centri di assistenza, alcuni dei quali avevano lunghe attese per gli appuntamenti.

Proiezioni sull'autonomia irrealistiche

Nella maggior parte dei casi, le auto dei clienti che si lamentavano probabilmente non avevano bisogno di essere riparate, secondo le persone che hanno familiarità con la questione. Tesla, però, non ha fatto nulla per evitare l'ondata di reclami promuovendo la gamma dei suoi veicoli elettrici futuristici, o veicoli elettrici, aumentando le aspettative dei consumatori oltre ciò che le auto possono offrire. Secondo le interviste di Reuters a tre esperti automobilistici che hanno testato o studiato i veicoli dell'azienda, le Tesla spesso non riescono a raggiungere le stime di autonomia pubblicizzate e le proiezioni fornite dall'equipaggiamento delle auto. Sull'argomento silenzio totale da parte di Elon Musk e Tesla.

Da anni Tesla esagera la potenziale distanza di guida dei suoi veicoli, manipolando il software di stima dell'autonomia. La società ha deciso circa un decennio fa, per scopi di marketing, di scrivere algoritmi per il suo misuratore di portata che mostrassero ai conducenti proiezioni "rosee" per la distanza che potrebbe percorrere con una batteria carica, a detta di una persona che ha familiarità con un primo progetto del software per le sue letture nel cruscotto.

Quindi, quando la batteria scendeva al di sotto del 50% della sua carica massima, l'algoritmo mostrava ai conducenti proiezioni più realistiche per l'autonomia residua, ha detto questa persona. Per evitare che i conducenti rimanessero bloccati quando la loro autonomia prevista iniziava a diminuire in maniera più rapida, le Tesla sono state progettate con un "buffer di sicurezza", consentendo circa 24 km di autonomia aggiuntiva anche dopo che la lettura del cruscotto mostrava una batteria scarica.

L'autonomia è tra i fattori più importanti nelle decisioni dei consumatori su quale auto elettrica acquistare o se acquistarne una. La cosiddetta ansia da autonomia - la paura di rimanere senza energia prima di raggiungere un caricabatterie - è stato un ostacolo principale all'aumento delle vendite di veicoli elettrici. All'epoca in cui Tesla programmava proiezioni di gamma rosea, vendeva solo due modelli: la Roadster a due porte, il suo primo veicolo, poi dismesso, e la Model S, una berlina sportiva di lusso lanciata nel 2012. Ora vende quattro modelli: due auto, la 3 e la S; e due SUV crossover, X e Y. Tesla pianifica il ritorno del Roadster, insieme al pick-up Cybertruck.

L'incidenza delle condizioni atmosferiche sull'autonomia

I dati raccolti nel 2022 e nel 2023 su oltre 8.000 Tesla da Recurrent, una società di analisi dei veicoli elettrici con sede a Seattle, hanno mostrato che i misuratori di autonomia del cruscotto delle auto non hanno modificato le loro stime per riflettere le temperature esterne calde o fredde, che possono ridurre notevolmente l'autonomia. Eppure le auto elettriche possono perdere autonomia in maniera molto simile alle auto con motore a combustione, ma in misura maggiore. Il freddo è uno dei peggiori nemici dei veicoli elettrici, poiché rallenta le reazioni chimiche e fisiche all'interno delle loro batterie e richiede un sistema di riscaldamento per proteggerle. Altri fattori che possono incidere sulla batteria sono il terreno collinare, il vento contrario, piede di piombo del conducente e funzionamento del riscaldamento o dell'aria condizionata all'interno dell'abitacolo.

Tesla parla dell'effetto generale di tali condizioni in una sezione denominata "Range Tips" del suo sito web. La casa automobilistica di recente ha anche aggiornato il software del veicolo per fornire una ripartizione del consumo della batteria durante i viaggi recenti con suggerimenti su come l'autonomia potrebbe essere migliorata. I veicoli Tesla forniscono stime dell'autonomia in due modi: uno attraverso un misuratore del cruscotto dell'autonomia attuale sempre attivo e una seconda proiezione attraverso il suo sistema di navigazione, che funziona quando un conducente inserisce una destinazione specifica. La stima della portata del sistema di navigazione tiene conto di un insieme più ampio di condizioni, inclusa la temperatura. Sebbene tali stime siano "più realistiche", tendono comunque a sopravvalutare la distanza che l'auto può percorrere prima che debba essere ricaricata.

Recurrent ha testato i misuratori di portata nel cruscotto di altre case automobilistiche, tra cui la Ford Mustang Mach-E, la Chevrolet Bolt e la Hyundai Kona, trovandoli più precisi. Il misuratore di portata della Kona, secondo quanto mostrato dai test, generalmente sottovalutava la distanza che l'auto poteva percorrere. Tesla, invece avrebbe costantemente progettato i misuratori di portata delle sue auto per fornire stime aggressive piuttosto che prudenti, prendendo una strada diversa dalla maggior parte delle altre case automobilistiche.

Tesla in buona compagnia

A quanto pare Tesla non è l'unica casa automobilistica ad aver sovrastimato l'autonomia delle proprie automobili. Secondo uno studio su 21 diverse marche di veicoli elettrici, pubblicato ad aprile da SAE International, un'organizzazione di ingegneria, in media, le auto non raggiungevano l'autonomia pubblicizzata del 12,5% durante la guida in autostrada. Lo studio non nomina i marchi testati ma i tre modelli Tesla hanno registrato le peggiori prestazioni, scendendo al di sotto delle loro gamme pubblicizzate in media del 26%.

Come le loro controparti alimentate a gas, i nuovi veicoli elettrici sono tenuti dalla legge federale degli Stati Uniti a mostrare un'etichetta con informazioni sull'efficienza del carburante. Nel caso dei veicoli elettrici, questo è indicato in miglia per gallone equivalenti (MPGe), consentendo ai consumatori di confrontarli con veicoli a benzina o diesel. Le etichette includono anche stime dell'autonomia totale: fino a che punto un veicolo elettrico può viaggiare con una carica completa, nella guida combinata in città e in autostrada.

I produttori di veicoli elettrici possono scegliere come calcolare l'autonomia di un modello, tra l'utilizzo di una formula EPA standard che converte i risultati del risparmio di carburante dai test di guida in città e in autostrada per calcolare una cifra di autonomia totale, o tramite ulteriori test per ottenere la propria stima dell'autonomia.

Tesla si affida alla seconda metodologia, mentre molte altre case automobilistiche, tra cui Ford, Mercedes e Porsche, continuano a fare affidamento sulla formula dell'EPA per calcolare l'autonomia potenziale, con il risultato di ottenere stime più prudenti.