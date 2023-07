Barbara Garofoli annuncia l’ingresso di SGB Humangest nel capitale sociale di Corsi & Partners

(Adnkronos) - Barbara Garofoli: ?SGB Humangest amplia la propria offerta di servizi con l?ingresso nel capitale sociale di Corsi & Partners, specializzata in Head Hunting?

Milano, 20 Luglio 2023. SGB Humangest Holding, gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica e payroll, ha chiuso un accordo con Corsi & Partners, Boutique Firm specializzata nell?Head Hunting dal 2011, per l?acquisizione del 33% della società.

?Con questa operazione, il Gruppo entra nel segmento della ricerca di profili di Middle Management e in quello dell?Executive Search, ambiti in cui fino ad adesso non operava?, spiega Barbara Garofoli, Amministratore Delegato di Humangest.

L?ingresso in Corsi & Partners si inserisce infatti in un percorso volto ad ampliare il perimetro dei servizi offerti ad aziende e candidati, già avviato da SGB Humangest nel 2022 con l?acquisizione del 100% di Employerland, startup che offre servizi e soluzioni di gamification per i processi di talent acquisition, formazione e onboarding, con l?obiettivo di portare innovazione e digitalizzazione nel mondo HR.

Fondata da Andrea Corsi nel 2011 e con sede oggi sia a Roma che a Milano, Corsi & Partners si distingue come player innovativo nel panorama italiano attraverso un?offerta mirata e servizi su misura per ogni realtà aziendale. Il suo successo sul mercato è frutto della scelta di replicare la metodologia applicata per l?Executive Search anche nella ricerca di profili di Middle Management, nonché della capacità della società di integrare le attività di ricerca e selezione con servizi strategici ad alto valore aggiunto per le aziende. Dal dicembre del 2020, forte di un?esperienza di 25 anni in Spencer Stuart, si unisce alla società anche Carlo Corsi, assumendo la carica di Presidente. Dalla fine del 2022 entra in Corsi & Partners anche Filippo Corsi, in qualità di Amministratore Delegato.

Con il perfezionamento dell?acquisizione, Gianluca Zelli, Amministratore Delegato di SGB Humangest Holding e BarbaraGarofoli, AD di Humangest ? l?agenzia per il lavoro del Gruppo SGB - entreranno nel Consiglio di Amministrazione di Corsi & Partners presieduto da Carlo Corsi, Presidente esecutivo della Società.

?La partecipazione in Corsi & Partners rientra in una serie di operazioni il cui obiettivo è quello di ampliare il bacino di attività del Gruppo SGB, per supportare clienti e partner in aree e settori nuovi, offrendo servizi di Board services, Market mapping, Assessment, Induction, Coaching e Management consulting? ? ha commentato Barbara Garofoli, Amministratore Delegato Humangest S.p.A. ?L?esperienza e la professionalità di Carlo Corsi e dei suoi soci nelle pratiche di Head Hunting dimostra un interesse estremamente selettivo, che spinge il nostro Gruppo a ricercare acquisizioni e partnership solo con realtà italiane eccellenti, leader nel proprio mercato di riferimento?.

SGB Humangest è stata assistita da ?La Compagnia Holding? in qualità di advisor finanziario, PrimeLex quale advisor legale e PwC per le attività di due diligence finance e tax.

SGB Humangest Holding è un Gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica e payroll. Nata nel 2005, oggi SGB Humangest è solution provider attraverso le sue società: Humangest, Humangest Group Romania, Humanform, Humansolution, Key Payroll, Employerland e Area75. Il gruppo ha sede a Milano e conta più di 60 filiali in tutta Italia.

Sito Web: www.sgbholding.it