Metodo Maugeri®:la strategia vincente per massimizzare la redditività nel settore alberghiero

(Adnkronos) - Basandosi su dati oggettivi anziché opinioni, il Metodo per Hotel ideato da Giovanni Maugeri fornisce agli albergatori gli strumenti necessari per ridurre sprechi, ottimizzare la qualità del servizio e incrementare i profitti.

Roma, 21 luglio 2023. Il settore alberghiero, che ha subito un prolungato stop durante il periodo del lockdown, sta mostrando i segni di una promettente ripresa. Tuttavia, mentre gli hotel registrano un aumento significativo delle entrate e degli incassi, non sempre gli albergatori riescono a ottenere un adeguato margine di profitto.

«Spesso gli albergatori si distinguono nell?arte dell?ospitalità, ma presentano grosse lacune nella gestione aziendale. Questa problematica influisce negativamente sulla redditività e limita il loro grande potenziale di crescita.Peccato che molti di loro ignorino che attraverso una pianificazione accurata è possibile addirittura raddoppiare la marginalità», commenta Giovanni Maugeri, 15 anni di esperienza nel settore dell?hotellerie e creatore del Metodo Maugeri®, un?innovativa soluzione che supporta gli albergatori nel raggiungimento dei propri obiettivi di crescita aziendale.

Il Metodo si fonda sui principi chiave del profit management, un approccio sinergico ed efficace che combina il controllo di gestione, il revenue management, il marketing strategico e la formazione del personale:sono queste le competenze che Maugeri mette in campo con il proprio team per offrire consulenza e assistenza agli albergatori.

«Il nostro intervento si svolge sostanzialmente dietro le quinte, seguendo un protocollo ben strutturato: partendo dall?analisi del bilancio di esercizio, del fatturato e dei costi delle camere, effettuiamo una prima fondamentale valutazione economica. I numeri, infatti, rappresentano parametri oggettivi imprescindibili per condurre un?analisi obiettiva e imparziale delle prestazioni aziendali e sgombrano il campo da opinioni soggettive o suggestioni del momento.Nel contempo, suddividiamo l'albergo in diverse aree, come la ristorazione, le camere e,se presenti, il centro congressi, la spa o la palestra, e di ciascun reparto valutiamo il carico di lavoro del personale, la sua efficienza o le eventuali criticità da correggere», illustra Maugeri.

Nel processo di consulenza, grande spazio è dedicato al confronto con i manager e i dipendenti dell'hotel. Il dialogo discreto con loro è un requisito fondamentale per calarsi nel clima della struttura e comprendere appieno le dinamiche in atto.

«Infine, dopo aver valutato anche il funzionamento organizzativo dell?hotel, si lavora in collaborazione con l?imprenditore e i manager per definirei contorni di un solido business plan che aderisca ai protocolli consolidati del nostro metodo, ma che al contempo consenta una certa personalizzazione».

Questo metodo, ormai adottato con successo da centinaia di strutture ricettive ha ricevuto il plauso degli albergatori che ne apprezzano l?approccio innovativo ed efficace.

«Non siamo semplicemente consulenti teorici ? conclude Maugeri ? persone cioè che suggeriscono cosa fare per poi lasciare tutto nelle mani dell?imprenditore. Al contrario, noi lo affianchiamo e lo accompagniamo lungo tutto il processo finalizzato al raggiungimento dei risultati desiderati. Grazie alla presenza di un team di professionisti esperti nelle diverse aree chiave siamo in grado di collaborare sinergicamente, monitorando attentamente l'andamento dell?albergo. Operando a stretto contatto con il personale, offriamo anche una guida e una motivazione costanti per superare eventuali criticità che possano emergere nel percorso di miglioramento».

Maugeri, già al fianco di numerosi albergatori che hanno ottenuto un significativo aumento della marginalità arrivando persino a raddoppiarla, è anche autore de ?La Bibbia dell?Albergatore?, una guida per gli imprenditori alberghieri che mira a sviluppare la consapevolezza manageriale e a fornire linee guida appropriate per orientare le azioni durante l?intero processo di crescita dell?hotel.

contatti: https://giovannimaugeri.com/