Partecipazione dei lavoratori all'azienda, il giuslavorista Seghezzi: "Tema che non attecchisce"

Roma, 16 mar. (Labitalia) - "Quello della partecipazione dei lavoratori nelle imprese è un tema che periodicamente si affaccia nel dibattito italiano ma senza riuscire mai veramente ad attecchire". Così Francesco Seghezzi, giuslavorista e presidente di Fondazione Adapt, associazione senza fini di lucro fondata da Marco Biagi nel 2000, commenta con Adnkronos/Labitalia la questione della partecipazioni dei lavoratori alle aziende, sollevata anche dal neo segretario del Pd Enrico Letta.

"Eppure -aggiunge Seghezzi- le trasformazioni che sta vivendo il mondo del lavoro, le maggiori competenze richieste ai lavoratori, il ruolo che acquisiscono di fronte alle nuove tecnologie, ci chiedono di cambiare profondamente le logiche sottostanti agli attuali modelli organizzativi, per poterli evolvere. E la strada della partecipazione, soprattutto quella organizzativa, che si concretizza nel vero e pieno coinvolgimento dei lavoratori nella progettazione dei prodotti e soprattutto dei processi, sembra una delle vie principali per accompagnare queste trasformazioni".

"È difficile immaginare oggi un intervento normativo che introduca la partecipazione per legge, come avviene ad esempio in Germania. È più facile, come in minima parte è stato fatto, immaginare invece forme di incentivazione all'introduzione di sperimentazioni di partecipazione per spronare sindacati e imprese a innovare i modelli organizzativi", conclude Seghezzi.