Radar Academy: “Con un master post laurea di sei mesi si trova subito lavoro nelle migliori aziende”

(Adnkronos) - Le aziende, nazionali e multinazionali, sono in continua ricerca di giovani laureati. I percorsi post laurea di Radar Academy si svolgono in 13 sedi sul territorio italiano, sia in presenza che in live streaming e garantiscono un ottimo tasso di inserimento in tempi molto brevi.

Milano, 5 aprile 2023. Si parla molto di gap fra percorso universitario e mondo del lavoro in Italia. Da un lato ci sono importanti aziende, nazionali e multinazionali, che cercano profili junior da inserire e dall?altro tanti giovani che trovano difficoltà a collocarsi in un primo impiego dopo il conseguimento della laurea. Il sistema Italia è indubbiamente ancora indietro come tempistiche rispetto agli altri paesi europei. La business school Radar Academy, spin-off della società di recruiting Radar Consulting Italia, è la risposta a questa crescente richiesta, con un?offerta di percorsi dedicati ai neolaureati. Organizza master di sei mesi seguiti da uno stage curriculare retribuito in oltre cento aziende partner su tutto il territorio nazionale. Un format innovativo particolarmente orientato all?inserimento nel mondo del lavoro.

?Le aziende sono in continua ricerca di giovani laureati, ma faticano a trovare figure che abbiano le skill giuste - spiega Ernesto D?Amato, CEO di Radar Academy -. I nostri Master servono appunto a preparare questi ragazzi all?ingresso in azienda, dove vengono accompagnati da un efficientissimo team di career coach. Si può fruire della formula master con stage garantito e in Radar Academy selezioniamo con attenzione le nostre aziende partner, alle quali richiediamo sempre un rimborso adeguato per i nostri allievi. Nella maggior parte dei casi, lo stage inizia prima ancora della fine del master. Ma la cosa ancora più interessante è che, terminato il periodo di stage, la totalità dei ragazzi, fatta eccezione per coloro che scelgono di mettersi in proprio, vengono inseriti in un?azienda solitamente con un contratto subordinato, diventando collocati a tutti gli effetti. Nell?ultima indagine abbiamo registrato oltre 1000 assunzioni in 12 mesi di giovani provenienti dai nostri master all'interno di un'azienda italiana o di una multinazionale. Radar Academy usufruisce dell?ampio know-how che proviene dal rapporto quotidiano che abbiamo con prestigiose aziende che ricercano personale, in questo modo i profili in uscita dai nostri master possono incontrare più facilmente le loro esigenze. Il nostro interesse è supportare al meglio aziende e neolaureati in questo processo?.

Frequentare un master si dimostra, quindi, una scelta vincente per un giovane laureato in cerca di lavoro. Sono diversi i master proposti dalla business school Radar Accademy con specializzazioni differenti e orientate alle reali richieste del mercato, tra queste management delle risorse umane, e-commerce e digital marketing management, comunicazione digitale e social media marketing, turismo & hospitality management, sales & marketing management e tanti altri. ?Abbiamo strutturato una metodologia di apprendimento basata su casi aziendali concreti ? sottolinea Ernesto D?Amato ? quelli che nel mondo anglofono sono definiti ?case method?. In cattedra siedono docenti-manager d?azienda con lezioni pratiche che stimolano gli allievi a risolvere problematiche reali?.

I percorsi post laurea di Radar Academy si svolgono in 13 sedi su tutto il territorio italiano: si può scegliere la formula in presenza o in live streaming. Ogni corso è a numero chiuso con un percorso di selezione per un massimo di 30 allievi. ?Abbiamo una capillarità su 13 città differenti, da Milano a Catania ? sottolinea Ernesto D?Amato ?, questo ci permette di essere molto vicini alle aziende nostre partner, dando agli allievi l?opportunità di ricevere proposte di stage anche nel territorio dove svolgono il master. Il mercato del lavoro oggi è molto dinamico ed è particolarmente cambiato negli ultimi due anni. Le aziende hanno tutto l?interesse a trattenere una persona che viene da un master e che ha già svolto presso di loro uno stage, durante il quale hanno condiviso del know-how. E quindi spesso assumono questi ragazzi appena terminato lo stage curriculare, un aspetto non così scontato. Non bastano solo le nozioni, occorre anche coinvolgimento emotivo, interazione, laboratori, sperimentazioni e saper lavorare in gruppo?.

