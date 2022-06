Si rinnova il sodalizio tra l'Università dell'Oklahoma e CEG Elettronica Industriale

(Bibbiena, 22 Giugno 2022) - Bibbiena, 22 Giugno 2022 - Trascorsi questi due anni di pandemia, che forzatamente avevano interrotto quella che oramai era diventato un evento attesissimo, finalmente i professori della Facoltà di Ingegneria dell?Università dell?Oklahoma (USA) sono tornati a Bibbiena con un nuovo gruppo di studenti e hanno voluto visitare, per la quarta volta, la CEG Elettronica Industriale.

Erano presenti quaranta studenti e due Professori: Theresa Marks e Randa Shehab, Decano associato di Ingegneria Industriale dell?ateneo di Norman. Possiamo senz?altro affermare che il sodalizio tra l?ateneo statunitense e la CEG Elettronica Industriale è stato oramai stretto. Forte è stato l?interesse dell?Università americana, sia da parte degli studenti che dei professori, di poter cogliere questa occasione unica che li ha portati a toccare con mano una tra le realtà più importanti del nostro territorio e di poter avere uno scambio culturale, tecnico e tecnologico con una realtà come la CEG Elettronica Industriale.

Durante l?incontro ai giovani studenti è stato illustrato il funzionamento dell?azienda, i protocolli e gli standard di sicurezza, oltre che un tour della produzione e di tutti i processi a essa collegati: dal design, alla prototipazione e alla realizzazione del prodotto finale.

Tutti e quaranta studenti sono stati accompagnati in varie sessioni di tour aziendale percorrendo tutto il flusso produttivo. A tutti gli studenti è stata quindi data la possibilità di calarsi, in prima persona, nella quotidiana attività lavorativa di tutti i vari reparti CEG divisi in quattro sezioni principali: power eletronic, transformer ed energy division, oltre che reilway division per l?ambito ferroviario.

Inoltre, la dirigenza tecnica e quella operativa hanno impartito alcune lectio brevis toccando i principali punti focali, dall?organizzazione aziendale, alla spiegazione della strategicità del prodotto CEG, alla sua affidabilità nell?utilizzo in ambito industriale riconosciuta dal mercato globale mondiale.

Alla fine dell?incontro, molti studenti si sono dichiarati fortemente interessati a sondare la possibilità di poter avviare un percorso di tirocinio in azienda, poiché rimasti molto impressionati dall?organizzazione CEG e della preparazione del personale.

