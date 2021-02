Sistema Impresa Bari, il nuovo presidente è Giacomo Cuonzo

Bari, 2 feb. (Labitalia) - Il nuovo presidente di Sistema Impresa Bari è Giacomo Cuonzo. Avvocato, guiderà SI Bari nei prossimi 4 anni. Il documento programmatico ha ottenuto il via libera dei consiglieri dell'associazione e dei vertici nazionali. All'incontro era presente anche il presidente della confederazione nazionale, Berlino Tazza. Sistema Impresa rappresenta 160mila micro e piccole imprese per oltre 1 milione di lavoratori sul territorio nazionale con una prevalenza di iscritti nel comparto del terziario e dei servizi. Sistema Impresa ha 30 articolazioni territoriali a cui si aggiungono le federazioni regionali e le associazioni di settore. Sistema Impresa ha un rapporto strutturato con le istituzioni pugliesi. Nel mese di luglio 2020 la confederazione, insieme al sindacato dei lavoratori Confsal, con il quale condivide importanti strumenti bilaterali quali il Fondo interprofessionale Formazienda, l'ente bilaterale Ebiten e il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fass, ha siglato un protocollo di intesa con la Regione Puglia per l'attuazione del progetto 'Prospettiva Lavoro' elaborato per garantire aziende e lavoratori contro gli effetti negativi della pandemia.

"Siamo lieti di avere un professionista di elevato valore come Giacomo Cuonzo all'interno della squadra di Sistema Impresa - commenta il presidente Tazza - e sono certo che la sua presenza fornirà un contributo sostanziale per elaborare le migliori progettualità ai fini della promozione del tessuto economico barese e pugliese". Durante la giornata di insediamento del nuovo presidente, la delegazione di Sistema Impresa Bari era attesa anche presso il Consorzio Area Sviluppo di Bari, una delle più importanti aree produttive italiane con oltre mille aziende negli ambiti dell'automotive, della meccanica, della meccatronica, dell'agroalimentare e delle aziende municipalizzate. "Siamo chiamati alla grande sfida di elaborare progettualità innovative e virtuose - sottolinea il presidente di SI Bari, Giacomo Cuonzo - con lo scopo di costruire le condizioni della ripartenza economica e produttiva dopo l'avvento della crisi pandemica".

"Asi costituisce un polo strategico per l'economia del territorio, della regione e di tutto il meridione", spiega il presidente del Consorzio, Paolo Pate. "Abbiamo le competenze e le capacità imprenditoriali per delineare percorsi di ripresa e di sviluppo anche in una fase estremamente difficile come quella che stiamo vivendo. La collaborazione strutturata con le associazioni di categoria rappresenta la modalità più naturale per condividere progetti efficaci e valorizzare le peculiarità dell'economia locale", aggiunge.