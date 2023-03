43.000 morti, metà bambini piccoli, per la siccità in Somalia

(Adnkronos) - La siccità record in corso in Somalia ha ucciso 43.000 persone l'anno scorso, metà delle quali bambini sotto i 5 anni. E? quanto emerge da uno studio condotto dalla ?London School of Hygiene and Tropical Medicine" che ha fatto un primo tentativo di stimare i decessi in tutto il Paese. Dopo cinque stagioni di pioggia consecutive perse, metà dei 17 milioni di somali ha urgente bisogno di aiuti. Questo fenomeno secondo gli esperti è causato dal cambiamento climatico che ha drasticamente ridotto le precipitazioni in questa parte del continente africano.