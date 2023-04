Parte la nuova campagna di Fridays For Future

(Adnkronos) - In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile 2023, ?Fridays for future", il movimento globale dei giovani per il clima, fondato da Greta Thunberg, ha presentato la sua nuova campagna: "La Terra non è un giocattolo", con le immagini dei leader del G20 - realizzate grazie all'intelligenza artificiale - come bambini intenti a giocare con un pallone a forma di Terra. Attraverso questa campagna, l'organizzazione vuole invitare i leader a compiere i passi necessari per affrontare la crisi climatica e proteggere il futuro del nostro pianeta.