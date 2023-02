Perso il 50% delle zone umide europee

(Adnkronos) - Metà delle zone umide in Europa sono state distrutte negli ultimi 300 anni, con alcuni paesi - tra cui Regno Unito, Irlanda e Germania - che hanno perso più del 75%. E? quanto emerge da uno studio della Stanford University. Le zone umide sono importanti specialmente per mantenere la biodiversità. Non solo perché al loro interno vivono e si riproducono fino al 40% delle specie del pianeta, ma perché purificano l'acqua e l?aria, proteggono dalle inondazioni e migliorano il benessere fisico delle persone che vivono nelle aree urbane.