Rifiuti, a Lecce salgono a 5 ecocompattatori Coripet per il riciclo del Pet

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - A Lecce, dopo l?installazione degli ecocompattatori Coripet per il riciclo del Pet di via del Mercato presso il mercato Settelacquare, Parco Corvaglia lato via Pozzuolo e mercato di Santa Rosa lato piazza Indipendenza, è ora la volta di due nuove installazioni, a Piazzale Cuneo e in Piazza Bertacchi in località Frigole. Diventano così sette gli ecocompattatori Coripet installati a livello provinciale. E, a proposito di numeri, sono in costante crescita quelli delle bottiglie Pet conferite nei tre ecocompattatori già in funzione in città. Numeri non solo soddisfacenti, ma in crescita esponenziale su tutti e tre i dispositivi attivi ad oggi.

Le macchine intelligenti per l?avvio a riciclo del Pet ad uso alimentare arrivano a Lecce e provincia virtù di una convenzione sottoscritta nel 2020 tra il comune e Coripet, il consorzio volontario e autonomo, senza fini di lucro, specializzato nell?economia circolare ?bottle to bottle? nato proprio per offrire un servizio di gestione del fine vita e avvio a riciclo efficiente e diffuso su tutto il territorio nazionale per permettere all?Italia di raggiungere gli obiettivi indicati dalla Direttiva Sup. L?idea di Coripet è semplice: riciclare premia l?ambiente urbano circostante, ma anche i cittadini virtuosi. Grazie all?app Coripet infatti i cittadini possono accedere ad un circuito premiante per il conferimento delle bottiglie negli ecocompattatori. Per ogni bottiglia conferita si potranno accumulare punti incentivi da convertire in sconti e vantaggi oltre a concorrere per la vincita di premi speciali, come avvenuto lo scorso gennaio, quando a Surbo è stata infatti consegnata una Fiat 500, il premio più ambito del concorso 2022.

"Con l?installazione degli ultimi due ecocompattatori la città di Lecce ? sottolinea l?assessora all?Ambiente del Comune di Lecce Angela Valli ? ne ha ben cinque, collocati in cinque quartieri diversi: Settelacquare, San Pio, Santa Rosa, e ora anche Stadio e il borgo di Frigole. Il trend di utilizzo in crescita ci fa ben sperare che questa ulteriore dotazione tecnologica possa entrare sempre di più e meglio nelle abitudini dei residenti, che guadagnano voucher da spendere nei negozi on line conferendo, a tutto vantaggio dell?ambiente e della sostenibilità".

"I numeri sono indicatori di una forte consapevolezza della cittadinanza nei confronti della salvaguardia dell?ambiente ? commenta Monica Pasquarelli responsabile ecocompattatori per il Consorzio Coripet - in nome della sostenibilità. La partecipazione dei cittadini è fondamentale per la riuscita del nostro progetto di economia circolare ? prosegue Pasquarelli ? e possiamo dire che in questo caso i numeri inerenti ai conferimenti dimostrano una partecipazione incredibile dei cittadini leccesi, che adesso avranno a disposizione due ulteriori ecocompattatori per il conferimento delle bottiglie".

Oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, infatti, la direttiva Sup disciplina il fine vita delle bottigliette in Pet: entro il 2025 i territori europei dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in Pet post consumo e il 90% nel 2030. Contestualmente, chi utilizza questi contenitori per vendere i propri prodotti avrà l?obbligo di produrli con almeno il 25% di Pet riciclato entro il 2025 e il 30% nel 2030.