Sostenibilità, Silvestri (3Bee): "Grazie a Findus proteggeremo biodiversità"

Cisterna di Latina, 9 mag. (Adnkronos) - ?Il manifesto presentato da Findus, 'Green for Love', è importantissimo perché ci permette di integrare i nostri progetti di tutela, rigenerazione e monitoraggio della biodiversità, permettendoci di produrre un indice di biodiversità utilissimo ai fini della ricerca e dello sviluppo di tipo scientifico?. Così Nicky Silvestri, Head of Business Development di 3Bee, a margine della presentazione del manifesto di Findus 'Green for Love' tenutasi a Cisterna di Latina.

?La collaborazione con Findus è nata dall?esigenza di quest?ultima di supportare la propria campagna relativa ai vegetali. Gli impollinatori sono responsabili del 70% di frutta e verdure che troviamo sulle nostre tavole e per questo Findus si è impegnata in questo progetto di tutela della biodiversità?, ha concluso Silvestri.

?Il progetto del bosco nettarifero prevede la piantumazione di circa 100 piante a fioritura a scalare che andranno ad assorbire 4 tonnellate di CO2 l?anno con la protezione di circa 20 milioni di impollinatori nell?arco di vent?anni - ha aggiunto - Inoltre, il bosco sarà la casa per cinque arnie dotate della nostra tecnologia high-tech che ci permetteranno di produrre l?indice di biodiversità e, quindi, di monitorare lo stato di salute di tutta l?area?.