'Sviluppo Rete', la nuova App di Terna

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Per la prima volta Terna ha dedicato al Piano anche una App ad hoc, pubblica e interattiva, che mostra i principali progetti e gli interventi di sviluppo sulla rete elettrica nazionale con strumenti multimediali di ultima generazione. L'applicazione consentirà ai cittadini di conoscere il piano delle opere fondamentali per la transizione energetica e di esplorare, con la realtà aumentata, anche contenuti extra all'interno delle diverse sezioni: contesto di riferimento, processo di pianificazione, interventi di sviluppo, benefici per il sistema. E' quanto prevede il Piano di sviluppo 2021 di Terna che è stato illustrato oggi dall'Ad, Stefano Donnarumma.

Attraverso la nuova app 'Sviluppo Rete', Terna illustra gli obiettivi e i criteri alla base del processo di pianificazione a livello nazionale ed europeo, le priorità di azione e i risultati attesi con l'attuazione del Piano, confermando, ancora una volta, il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale e delle esigenze di sviluppo del territorio.