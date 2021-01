Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - L'Italia è il primo Paese in Ue e l'ottavo nel mondo per numero di vaccinazioni eseguite finora con lo 0.51% su totale della popolazione. In cima la classifica Israele (17.41), seguono Emirati Arabi Uniti (8.35) e Bahrain (4.02) e Stati Uniti (1.6). Lo evidenzia il report di OurWorldinData.org. I dato delle immunizzazioni anti-Covid fatte in Italia, a questa mattina, è di 322.943.