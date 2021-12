Covid: appello ginecologi, 'donne in gravidanza vaccinatevi e fate booster'

Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute)() - Ancora troppe donne in gravidanza vivono timori e paure rispetto alla vaccinazione anti Covid. Da qui l'appello unanime lanciato da tutti i ginecologi italiani, dal congresso della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), concluso a Sorrento. Timori che - secondo gli esperti Sigo - "potrebbero essere evitati con un migliore approccio comunicativo", per questo la Sigo - si ricorda in una nota - ha realizzato un contact center Ginecologia@sigo.it dove tutte le donne potranno chiedere ogni informativa circa la vaccinazione anticovid.

Con quest'iniziativa - prosegue la nota - la Sigo continua a sostenere come la vaccinazione debba essere confermata e raccomandata per una gravidanza sicura e serena concordando con quanto divulgato dall'Istituto superiore di sanità in riferimento ai richiami alle donne gravide: tutte le donne che devono fare il richiamo vaccinale, in quanto trascorsi almeno 5 mesi dalla seconda vaccinazione, devono vaccinarsi, anche se attualmente gravide".

"La vaccinazione - spiegano - è un impegno personale e sociale di tutti e solo la vaccinazione consentirà a tutti noi di superare la fase dell'urgenza e permettere alla ginecologia italiana di dedicarsi, finalmente, nuovamente a tutti gli aspetti che interferiscono con il benessere della donna nelle varie fasi della sua vita".