Covid, da Aifa stop a uso pillola Molnupiravir: ecco perché

Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Stop alla pillola Molnupiravir contro il Covid. A renderlo noto è l'Agenzia italiana del farmaco Aifa."Nella seduta della Commissione tecnico scientifica (Cts) del 10 marzo 2023 - si legge nella nota pubblicata sul loro sito -, è stato deciso di sospendere l'utilizzo del medicinale antivirale Lagevrio* (Molnupiravir) a seguito del parere negativo formulato dal Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'Agenzia europea del farmaco Ema in data 24 febbraio 2023, per la mancata dimostrazione di un beneficio clinico in termini di riduzione della mortalità e dei ricoveri ospedalieri".

L'Aifa puntualizza che "non sono stati rilevati particolari problemi di sicurezza collegati al trattamento". Il Molnupiravir era stato inizialmente reso disponibile - ricorda l'ente regolatorio nazionale - per il trattamento di Covid-19 lieve-moderato, tramite autorizzazione alla distribuzione in emergenza ai sensi dell'articolo 5.2 del Dl 219/2006. Il provvedimento di sospensione di utilizzo sarà effettivo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.