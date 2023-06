Enpam, Tar Lazio rigetta ricorso e conferma trasparenza ente

Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute) - Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di un dentista che accusava l?Enpam di non adempiere agli obblighi di trasparenza. Nel rispondere all?istanza dell?iscritto, l?Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri aveva fatto presente che, tramite la sezione 'Fondazione trasparente' del proprio sito internet, nell?area pubblica e nell?area riservata agli iscritti, soddisfa già gli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme. Inoltre l?Enpam - riferisce una nota dell'ente - aveva precisato che, come stabilito in via di autodeterminazione e sempre con le stesse modalità, mette a disposizione della platea dei contribuenti informazioni e documenti aggiuntivi rispetto a quelli di carattere obbligatorio.

L?odontoiatra nonostante questo aveva fatto ricorso, nel tentativo - si legge nella sentenza - di "imporre" all?ente l?osservanza di "specifiche modalità" di pubblicazione. Un tentativo che si è tradotto di fatto in un "istanza massiva di accesso universale" che è "indubitabilmente" non accoglibile. Con la sentenza 9389 del 2023, quindi, la sezione Quinta del Tar del Lazio ha dichiarato il ricorso non fondato e lo ha respinto integralmente.