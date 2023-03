Salute: pediatri Fimp, 'bene Schillaci su prevenzione, è nel nostro Dna'

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - La Federazione italiana medici pediatri (Fimp) "plaude" alle dichiarazioni del ministro della Salute Schillaci sull?importanza della prevenzione intesa come corretta e sana alimentazione e contrasto alla sedentarietà, oggi in occasione della presentazione della Giornata mondiale dell?obesità del 4 marzo.

?Noi pediatri siamo quotidianamente impegnati nell?educazione sanitaria delle famiglie affinché i nostri ragazzi possano crescere sani. La promozione e il sostegno all?adozione di corrette abitudini, fin da piccolissimi, è parte integrante del Dna della nostra professione", sottolinea Antonio D?Avino, presidente Fimp. ?Attraverso i cosiddetti ?Bilanci di salute?, i pediatri di famiglia realizzano periodicamente visite programmate che coinvolgono i bambini dalla nascita fino all?adolescenza. Il pediatra di famiglia, insieme ai genitori, valuta lo sviluppo e la salute complessiva dei più piccoli, ma anche lo stile di vita, inteso come alimentazione e attività fisica e/o sportiva. Non possiamo che esprimere al ministro della Salute la piena disponibilità e supporto dei pediatri di famiglia per un confronto operativo al fine di rafforzare - rimarca - le strategie per promuovere la prevenzione in età pediatrica e adolescenziale".