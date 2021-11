Sanità: accelerare sul digitale, esperti a confronto a Roma

Milano, 9 nov. (Adnkronos Salute) - 'Accelerare la sanità digitale'. Una necessità sulla quale si confronteranno a Roma esperti italiani e internazionali, giovedì 11 novembre dalle 10.15 presso la Galleria del Cardinale. L'evento è organizzato da Dedalus, gruppo attivo sul fronte dei sistemi informatici clinico-sanitari a supporto dei professionisti e delle strutture, in partnership con The G20 Health & Development Partnership (G20Hdp), organizzazione di advocacy che mira a garantire che i Paesi del G20 coordinino le loro strategie di innovazione sanitaria per affrontare il crescente onere delle malattie trasmissibili e non trasmissibili a livello globale, per promuovere la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Due le sessioni in programma, riporta una nota. Alla prima, su 'La digitalizzazione del sistema sanitario, gestione dei dati e interoperabilità', interverranno Domenico Mantoan, direttore generale Agenas; Alessio D'Amato, assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio; Angela Ianaro, Commissione Affari sociali della Carmera e Intergruppo parlamentare Innovazione; Michael Beyer, Ceo e direttore sanitario dell'ospedale universitario di Augusta; Chris Johnson, Ccio Papworth Trust di Cambridge; Francesca Viviani, Digital Health Expert Gartner; Ioana-Maria Gligor, capo Unità European Reference Networks e Sanità digitale presso la Commissione europea, Direzione generale Salute e Sicurezza alimentare; Stefano Lorusso, direttore generale dell'Unità di Missione per l'attuazione del Pnrr per quanto riguarda la mission Salute.

Alla seconda sessione, 'L'iniziativa One Health e la sostenibilità nel sistema sanitario', parteciperanno Walter Ricciardi, presidente World Federation of Public Health Associations; Mario Plebani, presidente della Federazione europea di medicina di laboratorio; Nicoletta Luppi, della giunta Farmindustria; Francesca De Maio, responsabile Direzione Sostenibilità ambientale e Salute dell'Ispra; Alan Donnelly, patron G20Hdp. A fare gli onori di casa l'amministratore delegato di Dedalus, Andrea Fiumicelli, e il presidente e fondatore, Giorgio Moretti.