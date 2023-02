Terremoto, Dg Oms: "22 ospedali danneggiati in Turchia e Siria"

Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "In Turchia sono almeno 15 le strutture sanitarie danneggiate e molte quelle colpite. In Siria 7 ospedali, più 145 altre strutture, sono stati danneggiati. Molti di questi si trovano nella regione a Nord-Ovest che è stata devastata dalla guerra per oltre un decennio ed è più vulnerabile a uno shock come quello vissuto con il terremoto". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa sulle principali emergenze sanitarie, Covid-19 e terremoto in Turchia e Siria.