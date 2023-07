Tolc online Medicina riparte e fa pieno iscritti, 80mila iscritti a luglio

Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute)() - Neanche il tempo di concludere l'esame di maturità che per molti neodiplomati aspiranti è già ora di cimentarsi con i'Tolc-med' per gli aspiranti camici bianchi: i nuovi test online per l'accesso programmato gestiti dal consorzio Cisia, che da quest'anno sostituiscono il vecchio quiz unico nazionale. Dal 15 al 25 luglio si apre la seconda finestra delle prove di ammissione alle facoltà di Medicina per l'anno accademico 2023-24 dopo il primo round del 13-22 aprile. Con una novità non di poco conto rispetto al round precedente: i posti a disposizione dovrebbero salire dai 14.787 provvisori annunciati in primavera a circa 18mila,18.133 per la precisione, stando almeno ai fabbisogni formativi su cui è stato raggiunto qualche settimana fa l'accordo con le Regioni. A fare il punto è 'Il Sole 24 ore'.

Anche se manca una formalizzazione in tal senso da parte del ministero dell'Università è stata la stessa ministra Anna Maria Bernini a ufficializzare, di fatto, l'aumento degli slot a disposizione parlando di 4mila disponibilità in più già da settembre. Come primo passo di un processo più ampio che dovrebbe portare a incrementare di 3omila unità gli accessi per i futuri medici nell'arco di sette anni. Come del resto suggerito dalla commissione di esperti nominati dal Mur nei mesi scorsi per riformare il numero chiuso.

E un altro indizio a sostegno dell'imminente crescita degli slot a disposizione per le future matricole di Medicina arriva da un decreto ministeriale di fine giugno che innalza da 6o a 8o la soglia massima di studenti ammessi al primo anno per ciascun corso di laurea in Medicina e chirurgia. Dando così seguito a un altro dei suggerimenti provenienti a suo tempo dai tecnici.

Passando ai 'Tolc-Med' imminenti il primo elemento che balza agli occhi è l'aumento dei candidati. Secondo i dati diffusi dal Cisia, alla seconda sessione risultano essersi iscritti in 80.723 (+11,4% rispetto ad aprile). S poi aggiungiamo i 7.956 registrati al 'Tolc-Vet' (+15,2% rispetto alla sessione primaverile) per Veterinaria il totale degli studenti che nei prossimi giorni affolleranno le sale prove delle sedi universitarie aderenti sfiora le 90mila unità. Un altro dato interessante è che l'83,6% (60.602) dei partecipanti di aprile - sfruttando una delle novità dei quiz di quest'anno che consente a tutti i candidati dì ripetere la prova due volte per anno solare - ha deciso di ripresentarsi a luglio: sono loro, infatti, a rappresentare il 75,1% degli iscritti ai prossimi 'Tolc-Med'.

A prevalere è ancora una volta la componente femminile a cui appartiene il 69,3% delle registrazioni (55.926 in totale, in salita dell'11,6% rispetto alla sessione primaverile) contro i 24.797 maschi (corrispondenti al 30,7% del totale).