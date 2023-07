Triassi (Federico II): "Nel nuovo piano vaccinale fragilità tema centrale"

Napoli, 10 lug. (Adnkronos Salute) - ?Il nuovo piano vaccinale non è ancora stato reso pubblico, ma se ne conoscono i contenuti. È sostanzialmente molto simile a quello precedente anche se qualcosa in più viene detto sull?influenza pediatrica e sui richiami della pertosse anche in età adulta?. Queste le parole di Maria Triassi, professoressa ordinaria di igiene Università Federico II di Napoli, intervenuta al convegno ?La vaccinazione anti ? Herpes zoster nei soggetti fragili?, che si è tenuto nell?aula magna del Ceinge ? biotecnologie avanzate dell?Università Federico II di Napoli.

?Un concetto molto importante è quello della fragilità ? ha continuato Triassi ?. C?è molta attenzione sulle vaccinazioni dei soggetti fragili. Oggi si parla di Herpes Zoster perché ci domandiamo come proteggere i soggetti fragili da malattie che possono essere problematiche e invalidanti. Uno dei percorsi potenzialmente più virtuosi è l?utilizzo dell?ospedale, luogo centrale di cura come centro vaccinale, fondato sul rapporto di fiducia del paziente con lo specialista e con la struttura tutta. In questo senso, ciascun medico, indipendentemente dalla propria specializzazione e dalla propria attività, potrà svolgere un ruolo da protagonista nella corretta informazione al paziente sui benefici ed i potenziali rischi della pratica vaccinale?.

?Le vaccinazioni dal 2017 ? ha concluso l'esperta ? sono state ampliate rispetto ai Lea, ne sono entrati a pieno titolo. Adesso c?è la novità della fragilità come concetto preferenziale per quanto riguarda la copertura vaccinale?.