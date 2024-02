Moto d'epoca: i ritrovi del 2024

L'anno nuovo promette esaltanti esperienze per gli appassionati di auto e moto d'epoca, con un calendario fitto di eventi imperdibili. Prima di immergerci nei dettagli degli appuntamenti più suggestivi del 2024, esploreremo brevemente il mondo affascinante delle moto d'epoca, esaminando i loro requisiti, caratteristiche distintive e l'intrigante atmosfera che circonda questi tesori su due ruote.

Da gare avvincenti a rievocazioni storiche e concorsi d'eleganza, il nuovo anno promette di regalare ai nostalgici del motorismo storico un'ampia gamma di manifestazioni che faranno vibrare i cuori degli appassionati.

Moto storiche e d’epoca: come distinguerle

È fondamentale distinguere le moto storiche da quelle d'epoca. Mentre le prime possono circolare regolarmente su strada, le seconde sono destinate principalmente alla conservazione in musei o spazi pubblici e privati e partecipano solo a eventi autorizzati. La rilevanza storica o collezionistica certificata è un requisito imprescindibile, mentre per stabilire l'età di una moto si prende in considerazione la data di prima immatricolazione che, salvo prova contraria, fa riferimento all'anno della sua costruzione. I veicoli a due ruote d'epoca, diversamente da quelli di natura storica, vengono esclusi dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) poiché sono destinati a essere conservati allo scopo di preservarne le caratteristiche tecniche originali del produttore. Di conseguenza, sono sottoposti a restrizioni nella circolazione, consentendo l'utilizzo solo previa autorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri e per occasioni speciali. L'omissione di tale autorizzazione da parte del proprietario può comportare una sanzione economica.

Assicurazione per moto storica o d'epoca

Un aspetto cruciale per gli appassionati è l'assicurazione per moto d’epoca. Questa polizza, studiata appositamente per mezzi d’antan, offre notevoli vantaggi, tra cui tariffe fisse del premio assicurativo, classe di merito unica e l'assenza del meccanismo bonus-malus. La sottoscrizione di tale assicurazione è obbligatoria per partecipare a raduni ed eventi e per circolare su strada con questi preziosi mezzi. Per poter beneficiare di questa polizza, la moto deve rispettare alcune caratteristiche fondamentali:

Essere stata immatricolata da non meno di venti anni.

Possedere un valore culturale e storico significativo.

Trovarsi in condizioni eccellenti.

Inoltre, la moto d'epoca deve essere in possesso di una tessera rilasciata dall'ASI, l'Associazione Automotoclub Storico Italiano. Per ottenere questa tessera, è necessario essere iscritti a uno dei numerosi club di moto storiche italiani e aver compiuto almeno 23 anni. Per ottenere massimi vantaggi in termini di bollo e assicurazione, è possibile inoltre iscrivere la propria moto d'epoca al Registro Storico FMI, aperto a tutti i motoveicoli con almeno 20 anni di età, conformi all'originale. Il premio assicurativo per un'auto storica o una moto d'epoca mediamente oscilla tra i 100 e i 150 € annuali, ma può fluttuare a seconda di vari parametri, quali le specifiche del veicolo, l'utilizzo previsto, le coperture aggiuntive selezionate, e altri fattori simili. Questa tipologia di assicurazioni è offerta da diverse compagnie. In questa pagina trovate ad esempio più dettagli sull'assicurazione moto di Zurich Connect.

Un affascinante viaggio nel tempo

L'atmosfera che circonda il motorismo storico è intrisa di una magia unica, capace di trasportare gli appassionati in un viaggio affascinante nel passato. Ogni moto d'epoca racconta una storia, sia attraverso il suo design senza tempo sia attraverso le epiche avventure vissute su strada o pista. L'odore del cuoio, il rombo distintivo dei motori, il tintinnio metallico delle parti meccaniche che si riscaldano: tutti questi elementi si fondono per creare un'esperienza sensoriale avvolgente e indimenticabile.

I raduni e gli eventi dedicati al motorismo storico diventano veri e propri teatri in cui le leggende delle due ruote prendono vita. Gli appassionati si ritrovano immersi in un'atmosfera carica di emozione, con il suono dei motori d'epoca che rimbomba nell'aria e la visione di veicoli restaurati con cura e amore. C'è un senso di comunità e condivisione tra gli appassionati che condividono lo stesso amore e la stessa nostalgia per l'artigianato automobilistico di un tempo. Il motorismo storico, inoltre, è un settore che rappresenta una risorsa fondamentale per l'Italia, oltre a dare prestigio al nostro Paese, che si estende anche a livello internazionale, dove è molto apprezzato e conosciuto, genera un indotto di 2,5 miliardi di euro ogni anno, posizionandosi di diritto tra le grandi eccellenze del Made in Italy.

I concorsi d'eleganza offrono l'opportunità di ammirare queste opere d'arte su due ruote, dove la perfezione del design si unisce alla maestria tecnica, in un mix affascinante di passato e presente, un tributo al patrimonio automobilistico che affascina e ispira gli appassionati di tutte le generazioni.

Calendario delle Manifestazioni

Qui di seguito vi presentiamo le date delle fiere, mostre mercato e raduni dedicati alle auto e moto storiche nel 2024. Troverete alcuni degli appuntamenti più apprezzati dagli appassionati del genere. Consigliamo comunque di verificare sempre che le date degli eventi siano confermate:

Febbraio

22-23: ICE International Concours of Elegance, St. Moritz

24-25: Fiera Nazionale - Mostra scambio Sora

Marzo

7-9: WinteRace

14-17: Coppa Milano Sanremo

23-24: Trofeo Foresti

Aprile

5-7: Valli e Nebbie

7: Asi MotoDay

12-14: Circuito Stradale del Mugello

13/14 - 38^ edizione MillenniumExpo

18/21 - Vicenza Classic Car Show

25-27: Mitteleuropean Race

26-28: Concorso d'Eleganza e Sportività Città di Trieste

28 aprile-4 maggio: Coppa delle Alpi

13/14 aprile 2024 Roma Capannelle

Maggio

3-5: Asi MotoShow

9-12: Coppa della Perugina

13-19: Giro di Sicilia

24-26: Concorso di Eleganza di Villa d’Este

Giugno

1-2: Concorso d’Eleganza di Borgo Machetto (Desenzano)

9: Festival Aci Storico Autodromo di Pergusa

11-15: 1000 Miglia

27-30: La Leggenda di Bassano

Luglio

11-14: Festival of Speed

18-21: Coppa d’Oro delle Dolomiti

Settembre

7-9: Stella Alpina

7-8: Historic Minardi Day - Aci Storico Festival

7-8: Coppa Mazzotti

21-22: Concorso Internazionale d'Eleganza di Montecatini Terme

19-22: Gran Premio Nuvolari

29 settembre-5 ottobre: Raid dell’Etna

Ottobre