Pangasio certificato ASC: sicurezza a tavola e sostenibilità ambientale

Il pangasio, un pesce amato e consumato in tutto il mondo, solleva talvolta delle preoccupazioni riguardo alle sue pratiche di coltivazione, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, con attenzione nell'acquisto, possiamo portare in tavola non solo un alimento sicuro, ma anche nutriente e sostenibile dal punto di vista ecologico.

Optare per prodotti provenienti da allevamenti certificati ASC International può essere un passo importante verso un consumo più responsabile e rispettoso del pangasio, aiutando a promuovere un settore ittico che soddisfi le nostre esigenze alimentari senza compromettere l'ambiente o i valori etici.

Pangasio certificato ASC: una garanzia di sicurezza a tavola

Un punto di svolta positivo è rappresentato dalla presenza di allevamenti di pangasio certificati, come la certificazione ASC (Aquaculture Stewardship Council) International, organizzazione no profit riconosciuta a livello mondiale e dedita alla certificazione di pesci provenienti da allevamenti. ASC adotta standard rigorosi, a partire dalle regole dell'acquacoltura sostenibile, ossia il rispetto dell’ecosistema locale, delle popolazioni locali e, ovviamente, la salute dei pesci. Ecco perché acquistare pangasio certificato significa contribuire a limitare l'espansione degli allevamenti a elevato impatto sociale ed ambientale, incoraggiando un'acquacoltura etica e responsabile.

In particolare, gli allevamenti che operano secondo questi standard si impegnano a seguire una serie di “linee guida”, che vanno dal rispetto delle normative internazionali in materia alla conservazione della biodiversità e dell'habitat naturale – incidendo il meno possibile sull’equilibrio dell’ecosistema locale – fino al rispetto dell'integrità genetica dell'animale, della salute degli esemplari allevati e della loro densità all'interno delle vasche: gli allevamenti certificati ASC hanno il dovere di tutelare il benessere degli animali e sono tenuti ad eseguire controlli periodici della qualità delle acque. Inoltre, in caso di malattia dei pesci, devono osservare regole molto stringenti circa l'uso di medicinali e antibiotici.

La sostenibilità non riguarda però solo il livello ambientale: per ottenere la certificazione ASC, gli allevamenti devono anche garantire il rispetto delle popolazioni locali, privilegiando l’impiego di manodopera del posto, retribuita in modo equo.

Le proprietà nutrizionali del pangasio

È importante anche riconoscere che il pangasio offre benefici nutrizionali significativi, trattandosi di una buona fonte di vitamine del gruppo B e del gruppo D e di sali minerali quali iodio, magnesio e selenio. Il contenuto di grassi inferiore al 2,5% lo rende un'alternativa interessante per coloro che preferiscono pietanze proteiche (23 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto) caratterizzate da un basso apporto lipidico. Inoltre, il pangasio è noto anche per le buone quantità di Omega 3, necessari per la salute del cervello e dell'apparato cardiovascolare. Questi acidi grassi polinsaturi contribuiscono anche alla riduzione dell'infiammazione.

Come confermato dalle analisi condotte da Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di Roma, “la composizione del pangasio si caratterizza per un'elevata quantità d'acqua (80-85%) e per un apporto calorico inferiore a quello di altri pesci (circa 80 Kcal), tale da renderlo perfetto per chi deve seguire un regime ipocalorico”.

Gli utilizzi del pangasio in cucina



Perfetto per la dieta mediterranea, il pangasio possiede carni morbide e una consistenza tale da assorbire ogni genere di sapore. Con le sue carni tendenti al bianco, dal sapore delicato e leggero, può essere abbinato in cucina a un'ampia gamma di ingredienti, dalla salsa di pomodoro ai capperi, passando per i peperoni, le patate, le olive, i pomodorini rossi e gialli, il curry e tanto altro ancora.

Può essere cotto al vapore, al forno, in padella, alla griglia, oppure impanato e fritto, a riprova di una versatilità che lo rende adatto ad arricchire la cucina di chi desidera un'alternativa economica e allo stesso tempo compatibile con le materie prime tipiche della dieta mediterranea.