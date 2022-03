"Il Governo italiano non sta lavorando per la pace in Ucraina"

Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e presidente del Movimento Dema, attacca Draghi e Di Maio sulla gestione del conflitto in Ucraina. "La guerra non si ferma con l'invio di armi, ma con la diplomazia. La soluzione c'è, ma non si vuole mettere in pratica: Ucraina stato neutrale. Invece, il nostro ministro degli Esteri, nel momento in cui è cominciata la guerra ha dichiarato che era finito il tempo della diplomazia e ha definito Putin un animale. Si insinua il pensiero che questa guerra non si vuole fermarla perché ci sono interessi molto grandi. Come il gas, per esempio. Nei prossimi anni compreremo il gas dagli Stati Uniti a un prezzo cinque volte superiore".