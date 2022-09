Elezioni Camera e Senato: chi sono i favoriti (e chi rischia)

Le elezioni, al di là delle previsioni, possono riservare tante sorprese, sia tra gli eletti inaspettati che tra gli esclusi a sorpresa. Esistono però dei nomi che sono praticamente certi di essere eletto alla Camera o al Senato, mentre altri dovranno attendere l'esito del voto del 25 settembre per essere sicuri di essere entrati. Dal leader del Pd Enrico Letta a Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, passando per l'ex premier Giuseppe Conte, la loro elezione alla Camera è praticamente certa, così come quella di Salvini e Berlusconi al Senato. Alte probabilità anche per Matteo Renzi, Claudio Lotito e Ilaria Cucchi, con le percentuali che scendono per nomi come Di Maio e Calenda.

Elezioni, i favoriti alla Camera e al Senato

A calcolare la probabilità di elezione alla Camera è YouTrend, che ha analizzato i dati sui candidati alle elezioni politiche 2022, cercando di individuare i favoriti alle urne e quelli che invece potrebbero rischiare di essere esclusi. I dati sono calcolati su 250 simulazioni del risultato delle elezioni - per ciascun ramo del Parlamento - secondo le rispettive fasce (100%-80% =alta, 80%-60% = medio alta, 60%-40% = media, 40%-20% = medio bassa, 20%-0% bassa). Alla Camera, Nicola Zingaretti e Giulio Tremonti figurano nella fascia alta, come Giancarlo Giorgetti, Carlo Nordio e Fabio Rampelli. Discorso analogo per Chiara Appendino, Federico Mollicone, Giancarlo Rotondi, Rita Dalla Chiesa.

Nella sezione 'medio-alta' figurano i nomi di Mara Carfagna, Benedetto Della Vedova, Ettore Rosato. In fascia media Luigi Marattin e Davide Faraone. Un gradino più sotto, nella sezione medio-bassa, Valentina Vezzali e Lucia Azzolina. Si preannuncia una corsa in salita per Alessia Morani. Al Senato, Emma Bonino è nella fascia media della griglia. Per Monica Cirinnà e Vittorio Sgarbi, la probabilità è medio-bassa. Le simulazioni tengono conto del meccanismo di riallocazione dei candidati qualora questi vengano eletti in più collegi, per questo motivo non sono indicati i possibili collegi di elezione dei candidati. L'elenco non comprende gli aspiranti parlamentari che hanno una probabilità stimata di elezione inferiore allo 0,4%.