Unione Popolare, il partito di Luigi De Magistris, ha un programma elettorale. Il movimento politico che unisce forze della sinistra, come Potere al Popolo. L'ex sindaco di Napoli ha definito Unione Popolare "la vera sinistra. Il resto sono colori sbiaditi", ha detto. In vista delle prossime elezioni del 25 settembre, il partito di Luigi De Magistris ha pubblicato il suo programma elettorale sotto il motto "L'Italia di cui abbiamo bisogno", presentandolo come "unico" sotto alcuni profili e articolandolo in dodici punti: vediamo quali.

Il programma elettorale di Unione Popolare di De Magistris

Nella premessa del testo si legge che "questo è un programma diverso da quello degli altri partiti che si presentano alle elezioni del 25 settembre. È l’unico programma pacifista e contro le guerre, per la fratellanza universale, la giustizia sociale, economica ed ambientale, contro corruzioni e mafie". Di seguito tutti i dodici punti programmatici del programma elettorale di Unione Popolare di De Magistris e il testo integrale.