Aprire una palestra? Meglio in franchising!

Il franchising sta conquistando sempre più imprenditori in Italia, affermandosi come formula vincente per avviare la propria attività. Secondo gli ultimi dati, nel nostro Paese sono presenti oltre 900 marchi in franchising, per un giro d'affari complessivo che supera i 30 miliardi di euro, con numeri in costante crescita. Ma in cosa consiste esattamente questa formula? E quali sono i vantaggi che porta per chi decide di intraprendere questa strada?

Con il termine franchising ci si riferisce a un accordo commerciale tra due soggetti giuridici, il franchisor ed il franchisee. Il primo è il titolare di un marchio e di un format di business collaudato; il secondo è l'imprenditore che decide di aderire alla rete acquistando la licenza per operare in un determinato territorio con il nome e l'esperienza del network. La peculiarità distintiva consiste nel fatto che il franchisee non si trova ad avviare un'attività da zero, ma acquisisce l'accesso ad un modello imprenditoriale già collaudato e di successo. Ciò permette di partire con un netto vantaggio rispetto a chi intenda promuovere una propria idea imprenditoriale senza una rete di supporto alle spalle: l’affiliato ha già a disposizione un marchio riconoscibile sul mercato, la formazione necessaria e il know-how del brand. Tutto ciò si traduce in una notevole riduzione del rischio d'impresa.

Tra i settori imprenditoriali che stanno trainando la crescita del franchising in Italia, spiccano quelli legati al fitness, allo sport e al benessere della persona. La crescita di una base sempre più ampia di appassionati ha infatti portato all'apertura di numerosi centri, palestre e club specializzati su tutto il territorio.

Anytime Fitness: il partner ideale per il tuo centro fitness in franchising

Anytime Fitness rappresenta un modello di successo nell'applicazione del franchising al mondo dei centri fitness: nata nel 2002 negli Stati Uniti, il marchio è partito da una sola palestra in Minnesota, per arrivare oggi a contare oltre 5200 club in tutto il pianeta. Una crescita esponenziale senza pari che testimonia la validità del format. L'idea alla base del successo di Anytime è mantenere i centri fitness aperti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Questo permette di offrire la massima libertà e flessibilità, senza vincoli di orario: un concept che ha rapidamente conquistato gli appassionati di tutto il mondo.

Ma Anytime Fitness non offre solo questo. Nei centri, infatti, gli utenti possono contare sulla presenza di un team di trainer esperti e qualificati, che seguono i clienti passo dopo passo, proponendo percorsi personalizzati, adatti ad ogni obiettivo e livello di preparazione. Inoltre, ogni palestra del circuito è dotata delle più moderne tecnologie per l'attività fisica: macchinari e software di ultima generazione, capaci di garantire un’esperienza di allenamento senza precedenti. In Italia, il brand è sbarcato nel 2017, e da allora la crescita è stata rapida, con già oltre 40 club attivi. Il piano di espansione prevede il raggiungimento di 60 club entro la fine del 2024.

Anytime Fitness conquista la Sicilia e ricerca partner per nuove aperture in tutta la regione

L'inaugurazione del primo club Anytime Fitness in Sicilia, a Palermo in via Roma 329, rappresenta una pietra miliare nel percorso di consolidamento della presenza del brand sul territorio. Il gruppo ha infatti in programma di concentrare proprio al Centro-Sud e nelle isole i suoi progetti di sviluppo per i prossimi anni. Per raggiungere questo traguardo, Anytime Fitness ricerca imprenditori motivati - non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness - a cui offrire un'occasione unica: l’opportunità di entrare in un network globale che si distingue per la sua solidità e per il livello di supporto a 360° garantito al partner in ogni fase dell’attività.

Per festeggiare l’inaugurazione della prima palestra in Sicilia, il team Sviluppo e Franchising di Anytime Italia ha organizzato due eventi esclusivi di presentazione della proposta di affiliazione. Martedì 20 febbraio l'appuntamento è a Palermo presso l'hotel IBIS Styles. Dopo una panoramica sul format, è prevista la visita al nuovo centro di Via Roma. Mercoledì 21 febbraio, il team sarà a Catania nella centralissima sede dell'hotel NH in piazza Trento 13. Entrambi gli incontri si concluderanno con un aperitivo per favorire il networking. L'iscrizione agli eventi è gratuita, basta inviare una email a sales@anytimefitness.it. Le due giornate saranno un'imperdibile occasione per toccare con mano filosofia, vantaggi esclusivi e potenzialità di Anytime Fitness. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale a questo link e seguendo la pagina Facebook e il profilo Instagram o Linkedin del gruppo.