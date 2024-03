Mixology Experience 2024: la terza edizione si prepara a conquistare Milano

Dal 17 al 19 marzo la città meneghina si trasformerà nella capitale italiana del beverage con la terza edizione di Mixology Experience, la fiera dedicata al mondo del Bar Industry, dei cocktail e della miscelazione.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori, che potranno immergersi in un panorama completo di grandi distillati, liquori, soft drink e no/low alcohol, con un'attenzione particolare alle ultime tendenze del settore.

Tre giorni dedicati all'arte della mixology

L'evento, che si terrà presso il Superstudio Maxi di via Moncucco, sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta delle innovazioni che animano il mondo del beverage.



Attraverso diversi percorsi tematici, i visitatori potranno approfondire le loro conoscenze e incontrare i protagonisti del settore: produttori, brand ambassador, master distiller, importatori e distributori saranno, infatti, a disposizione per presentare i loro prodotti e le loro ultime creazioni.

Un'opportunità unica per fare rete, stringere contatti e scoprire le eccellenze della scena italiana e internazionale.

La Speed&Taste Challenge tornerà a decretare il bartender più veloce d'Italia del 2024, in una sfida all'insegna di tempo, qualità, rapidità, stile e gusto. Il vincitore si aggiudicherà un viaggio premio in Tasmania.

Inoltre, grazie agli Speed Date professionali a cura di Bargiornale, si potrà aprofittare di 15 minuti di consulenza gratuita con i massimi esperti dell'HORECA italiana e internazionale, un'occasione imperdibile per un faccia a faccia con la bar industry.

Presso lo Shop di Mixology Experience 2024 si potranno acquistare i prodotti degli espositori e trovare limited edition e special size di grandi brand, mentre nella Food Court ci si potrà riposare e deliziare i palati con proposte gastronomiche per tutti i gusti.

Un'edizione ricca di novità

Tante le novità che animeranno l'edizione di Mixology Experience 2024:

Gli Awards dedicati a tre categorie di tradizione italiana: Grappa, Vermouth e Amaro . Un vero e proprio concorso che vedrà i migliori produttori nazionali e internazionali sfidarsi in un severissimo blind tasting , una degustazione alla cieca valutata da una giuria di esperti.

dedicati a tre categorie di tradizione italiana: . Un vero e proprio concorso che vedrà i migliori produttori nazionali e internazionali sfidarsi in un severissimo , una degustazione alla cieca valutata da una giuria di esperti. La collaborazione con APEI : per la prima volta, Mixology Experience esplorerà nuove frontiere incrociando il mondo del beverage con quello dell' alta pasticceria . Grazie alla collaborazione con l'associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana presieduta da Iginio Massari , sette maestri pasticceri presenteranno creazioni a tema "mixology", approfondendo il legame tra spirits e dolci d'eccellenza. Demo, talk e tasting animeranno inoltre il Main Stage, offrendo un'esperienza unica all'insegna del "Pasty in The Mix".

: per la prima volta, Mixology Experience esplorerà nuove frontiere incrociando il mondo del beverage con quello dell' . Grazie alla collaborazione con l'associazione degli Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana presieduta da , sette maestri pasticceri presenteranno creazioni a tema "mixology", approfondendo il legame tra spirits e dolci d'eccellenza. Demo, talk e tasting animeranno inoltre il Main Stage, offrendo un'esperienza unica all'insegna del "Pasty in The Mix". La Craft Zone : un'area dedicata ai produttori artigianali e alle loro creazioni "sartoriali", distillati che si distinguono per territorialità, materie prime ricercate e metodi di produzione non industriali.

: un'area dedicata ai produttori artigianali e alle loro creazioni "sartoriali", distillati che si distinguono per territorialità, materie prime ricercate e metodi di produzione non industriali. Il Sunday Brunch: una proposta gastronomica con musica dal vivo e dj set: i lettori di Today potranno accedere gratuitamente accreditandosi sulla landing page dedicata.

Mixology Week: la settimana del cocktail a Milano

L'antipasto della fiera sarà la Mixology Week, una settimana di eventi, serate e degustazioni aperte a tutti, che coinvolgerà le migliori realtà tra cocktail bar, ristoranti, rooftop e bar d'hotel di Milano, dal 14 al 19 marzo. La lista di eventi è consultabile sul sito ufficiale di Mixology Experience.

Informazioni e biglietti

L'ingresso alla fiera è vietato ai minori di 18 anni. Per maggiori informazioni e acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito web.