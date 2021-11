Black Friday e bonus TV: ottime occasioni per prepararsi allo switch-off del digitale terrestre

Questi ultimi mesi del 2021 saranno da vivere all’insegna di vecchie e nuove attese: ad esempio, siete più eccitati per l’avvicinarsi del Black Friday o siete più preoccupati per l’ormai prossimo switch-off del digitale terrestre? Ebbene, sappiate che le due cose sono, a loro modo, strettamente connesse, in quanto l’una può diventare la perfetta soluzione per l’altra.

Pensateci un attimo: lo switch-off ci costringe a cambiare le vecchie tv o a munirci di decoder satellitare (terrestre o satellitare) per adeguarci alle nuove frequenze? Il Black Friday casca a fagiolo, offrendoci sconti e promozioni su tv di ultima generazione e decoder certificati. L’oscuramento dei canali non ci permetterà più di accedere ai nostri programmi e canali preferiti? Il Black Friday ci salva ancora, offrendo, a prezzi da urlo, prodotti di qualità con tanto di bollino “lativù 4K” che ripristinerà immediatamente la situazione come la conosciamo, se non meglio.

Un bollino che certifica la qualità dei nuovi dispositivi

Ma cosa fa il bollino nello specifico? Permette a chiunque di individuare in modo intuitivo i ricevitori che già oggi dispongono di tutte le migliori caratteristiche tecniche necessarie per ricevere tutti i contenuti gratuiti da qualsiasi piattaforma per i prossimi anni.

E allora, se switch-off e Black Friday sono rispettivamente la causa e la soluzione al problema, saranno i TV e decoder satellitari certificati di tivùsat a rivelarsi, invece, i mezzi più efficaci ed efficienti per raggiungere il massimo risultato possibile in termini di:

• Qualità del segnale e risoluzione: tivùsat è in grado di raggiungere tutte le aree del territorio, anche quelle storicamente di più difficile copertura con il semplice digitale terrestre. Inoltre tivùsat, potenziando le nostre tv, è in grado di potenziare l’esperienza della visione con canali HD e 4K.



• Ricchezza dell’offerta: con tivùsat si ha la possibilità di ampliare il numero dei canali, dalla decina in alta definizione presenti oggi sul digitale terrestre, ai ben 180 canali TV e radio disponibili gratuitamente, di cui 60 in HD e 7 in 4K. tivùsat offre in HD e senza necessità di abbonamento, tutti i canali Rai, tutti i canali free del Gruppo Discovery, Cielo e Tv8 del Gruppo Sky, gran parte dei canali Mediaset e anche tanti canali internazionali. Oltre a questi, a chiudere in bellezza il pacchetto, ci sono anche i 7 canali in 4K, tra cui spicca Rai 4K, il canale Rai in Ultra HD attivo h24, che programma gratuitamente anche i grandi eventi di sport, fiction e documentaristica.



• Semplicità di accesso e di utilizzo: per ottenere tutti vantaggi di tivùsat sarà sufficiente possedere un dispositivo certificato tivùsat (una Smart TV o una CAM da inserire nella Smart TV con bollino “lativù4K”), una parabola orientata sul satellite Hotbird e una smartcard già inclusa nella confezione del decoder o della CAM.

tivùsat: una scelta a prova di futuro

Insomma, organizzarsi per tempo non è sicuramente una cattiva idea, soprattutto ora che il periodo di sconti e promozioni è alle porte e che anche lo Stato incentiva all’acquisto di nuovi apparecchi grazie a Bonus TV e Bonus Rottamazione.

Regalarsi una Smart TV con CAM tivùsat e telecomando unico o un decoder satellitare certificato significa fare una scelta tempestiva, intelligente e conveniente e trovare soluzioni a prova di futuro per non doversi mai più preoccupare di oscuramenti e cambi di tecnologie.

Insomma, siete pronti per entrare definitivamente nel mondo del satellitare gratuito?