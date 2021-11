Pronti ad approfittare degli sconti del Black Friday per rinnovare casa?

L’arredamento è la vostra grande passione? Non riuscite a resistere alla tentazione di sfogliare riviste e cataloghi specializzati? I vostri cari e gli amici si rivolgono a voi senza esitare per avere qualche consiglio in materia? Allora è arrivato il momento di mettere in pratica tutta questa “esperienza” per rinnovare casa. Il Black Friday non è solo l’occasione per cambiare look al guardaroba o creare una piccola palestra in casa.

Il periodo è perfetto per mettere a frutto tutto quello che avete imparato sul design e sull’arredo senza spendere una fortuna e approfittando degli sconti del “venerdì nero”.

Qualche consiglio in più non guasta mai e per avere un arredamento di tendenza e che rispecchi ogni gusto a 360 gradi ecco alcuni stili da cui prendere ispirazione.

1. Lo stile scandinavo per chi ama l'essenzialità

Credits: Pexels foto di Mikhail Nilov

Questo stile è entrato da alcuni anni nel cuore di chi ama linee pulite e in casa ricerca la praticità senza rinunciare al design. Ispirato alle abitazioni norvegesi e svedesi, si basa su tinte neutre come il bianco, il beige o l’ecrù con dettagli neri a contrasto.

L’atmosfera basic e cozy è data da uno dei materiali protagonisti di questo stile: il legno con differenti venature ed una grande varietà, conferisce un risultato armonioso.

I mobili in stile scandinavo hanno un design unico perché riescono a combinare l’essenzialità della struttura con particolari che gli donano un’eleganza inaspettata. Tavoli,

2. Arredo ecosostenibile per una vita green

sedie con la loro forma minimal sono alleggeriti dai piedi leggermente inclinati che danno vita a un’allure inconfondibile. Dettagli che fanno dell’uno stile destinato a durare nel tempo.

Credits: Pexels foto di Designecologist

La sensibilità ai temi green ormai è parte integrante della vita di tutti i giorni, quindi l’abitazione non poteva essere da meno. La scelta di soluzioni ecosostenibili si basa su mobili che rispettano l’ambiente utilizzando materiali ecologici, primo fra tutti il legno dotato di certificazione FSC (Forest Stewardship Council), con la quale si ha la certezza che il legname proviene da foreste gestite responsabilmente.

In alternativa a questo materiale naturale è possibile optare per soluzioni come la pietra o scarti di marmo che conferiscono uno stile urban e che hanno il vantaggio di essere atossici. Il perfetto stile ecosostenibile si basa anche sulla scelta di tavoli, sedie, tavolini realizzati in cartone, paglia, sughero e bambù, materiali meno sfruttati, ma con un impatto sull’ambiente ridotto.

Arredare in modo sostenibile vuol dire anche dare una nuova vita ai vecchi arredi rivendendoli e approfittando del “venerdì nero”. Il Black Friday così si trasformerà in Green Friday, come nel caso di

3. Arredi che si ispirano all'oriente grazie allo stile giapponese

Ikea che dal 22 novembre al 5 dicembre 2021 permette ai soci di portare i propri arredi e avere una supervalutazione maggiorata del 50%.

Credits: Pexels foto di teona Swift

Comfort, ampi spazi e arredi realizzati in materiali naturali sono le caratteristiche da tenere a mente quando si sceglie di arredare casa in stile giapponese. Bambù e legno nelle loro nuance naturali, si abbinano a colori come il nero, il bianco, il rosso e il grigio.

Un arredamento giapponese ad hoc non rinuncia a

4. Versatile e di carattere: lo stile industrial

stuoie sul pavimento, separé , tavolini bassi e cuscini su cui rilassarsi. Oltre ad oggetti come teiere e tazze dal sapore orientale, levere non devono mai mancare, accostate a ciottoli di fiume per rendere unico anche uno spazio piccolo.

Arredi "effetto rovinato” e superfici ruvide con inserti in metallo hanno reso lo stile industrial di tendenza. Ricercatissimo in loft e open space, punta tutto sulla luce e sul vetro che creano una combo perfetta con i toni scuri e grezzi. Il risultato? Elementi d’arredo che sembrano quasi non lavorati, ma che possono essere inseriti in ogni ambiente della casa come il bagno, la cucina o la camera da letto grazie alla loro versatilità.

Con le scelte giuste questo stile può riservarci grandi gioie! Il

tavolo da posizionare in cucina o nel soggiorno deve avere il piano in legno e le gambe in ferro con sedute in metallo verniciato, mentre mensole e scaffali sono il posto ideale su cui mettere in mostra oggetti vintage.

In una casa industrial, poi, non possono mancare divani e poltrone dal design particolare e rivestimento in pelle, illuminati da grandi lampade in rame o acciaio spazzolato ispirate ai primi del ‘900.

5. Perfetto per fare un tuffo nel passato: stile vintage

Tra gli stili di tendenza, quello vintage è il più amato! Se per anni si è fatto di tutto per dimenticare gli arredi tipici della “casa della nonna”, ultimamente si cerca di ricreare quel fascino tipico degli oggetti di un tempo senza dimenticare lo stile contemporaneo.

Sempre più spesso le case sono il luogo del mix&match, ovvero la possibilità di mescolare stili opposti, ad esempio la carta da parati, soprattutto quella floreale e geometrica, sta conoscendo un revival e viene accostata a mobili dallo stile moderno. Il risultato è un ambiente elegante e armonioso in cui nulla è lasciato al caso per creare qualcosa di speciale!

In un contesto come questo, un

divano in pelle, o un, possono convivere tranquillamente con sedie moderne e super colorate. Lo stesso vale per gli elettrodomestici dal sapore vintage da inserire in una cucina in cui il dettaglio di una madia fa la differenza. Il principio di questo stile è quello di sorprendere con gusto, allora via libera a un letto in ferro battuto accostato a comodini moderni senza rinunciare ad un vecchio baule in legno!

Che ne pensate? Qual è il vostro stile preferito? Grazie al Black Friday potete scegliere quello che più rispecchia i vostri gusti, avere la casa che avete sempre desiderato, senza preoccuparsi troppo del portafoglio.