“Oggi è un bimbo felice”. Come Youssef ha ritrovato il sorriso

La generosità è la ‘virtù del dare’: implica, infatti, un’offerta in termini di tempo, risorse o talenti per aiutare qualcuno in difficoltà, senza aspettarsi nulla in cambio.

I gesti compiuti ispirati da questo sentimento si ripercuotono positivamente sia su chi li riceve e ne beneficia, sia su chi li compie, dato che provocano un senso di benessere e comunione con gli altri.

Questo genere di azioni è prezioso per supportare realtà come la Lega del Filo d’Oro, punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Proprio grazie ad un atto di generosità, infatti, è stato possibile inaugurare la nuova Sede Territoriale di Pisa e riuscire, così, a raggiungere più utenti e supportare loro e le relative famiglie.

Come Youssef che, grazie alla lega del Filo d’Oro, ha riacquistato il sorriso.

Youssef e la sua ritrovata serenità

Youssef oggi ha 12 anni, ma ha già dovuto affrontare numerose difficoltà. E' nato con la Sindrome di Down e i medici si sono accorti, da subito, che non sentiva e non comunicava, tanto da iniziare, a sole due settimane dalla sua nascita, a fare riabilitazione, interventi, ricoveri.

Racconta mamma Raffaela:

“Il bimbo cresceva ma rimaneva come un neonato. andava vestito, imboccato, assistito, non aveva nessuna forma di comunicazione, espressione, gioco. Però era solare”.

Purtroppo, Youssef ha, poi, iniziato a manifestare il suo disagio attraverso episodi di autolesionismo che, nel 2019, hanno causato la perdita della vista da entrambi gli occhi.

“A quel punto, Youssef si è spento e con lui tutta la nostra vita. Non avevamo più niente, lui non mangiava e non reagiva a nulla”.

La famiglia non sapeva come affrontare la situazione, dato che nessuna terapia sortiva effetto. Le associazioni del territorio, quindi, suggeriscono ai familiari di rivolgersi alla Lega del Filo d’Oro. Nel Gennaio del 2019, Youssef effettua la sua prima visita al Centro Diagnostico di Osimo.

“Era l’ultima spiaggia, eravamo nello sconforto più totale - spiega Raffaela - Il primo giorno alla Lega del Filo d’Oro, in cui Youssef inizia il trattamento con le terapiste, torna sul suo volto il sorriso, che non vedevo da mesi. Per me è stata un’emozione grandissima”.



A Youssef viene offerta la possibilità di rimanere presso il Centro Nazionale di Osimo, per frequentare la scuola paritaria e soggiornare negli appartamenti dedicati ai bambini.

Inoltre, lui e la sua famiglia sono seguiti dalla Sede Territoriale di Pisa.

“Hanno aiutato lui e noi come famiglia, ad imparare come aiutarlo, come assisterlo - dice la mamma - Oggi Youssef è un bimbo felice, capace di comunicare e giocare con gli altri”

L’importanza delle Sedi Territoriali

Le Sedi e i Servizi Territoriali della Lega del Filo d’Oro promuovono l’inclusione di chi non vede e non sente all'interno del proprio territorio, collaborando con le strutture e i servizi di zona. Rappresentano, quindi, un vero e proprio punto di riferimento sia per le persone con disabilità che per le loro famiglie.

Ecco perché l'inaugurazione della nuova Sede Territoriale di Pisa è stata accolta così favorevolmente.

E' stata realizzata grazie alla generosità di una signora, che è mancata, e ha lasciato parte del suo patrimonio alla Lega del Filo d’Oro, con l’unica richiesta di essere attivi nella sua amata città.

In realtà, la Sede sarebbe stata pronta già nel febbraio 2020, ma il suo avvio è stata bloccato dall’arrivo della pandemia.



Spiega Gessica Bandinelli, Assistente Sociale e Referente Volontari della sede di Pisa:

“La sede è nata in piena pandemia ed è stato difficile, per noi, ingranare.

Oggi, finalmente, stiamo introducendo diverse attività, come uscite giornaliere, weekend, e anche soggiorni, che sono veramente un’opportunità per conoscersi e crescere”.

Questo traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro e alla generosità di tutti.

“È stato possibile creare queste occasioni grazie ai volontari che ci accompagnano durante tutte le nostre attività - afferma Gessica - Siamo una Sede Territoriale, quindi andiamo dalle famiglie, lavoriamo con loro, coordinandoci anche con gli altri enti e facendo il più possibile per le persone”.

Un prezioso gesto di generosità

L’opera della Lega del Filo d’Oro non si ferma, ma è continua e costante, perseguendo lo scopo di poter supportare sempre più persone. Però, si tratta di un lavoro impegnativo, che richiede sostegno da parte di tutti.

Questo può essere fornito, ad esempio, destinando il proprio 5x1000 alla Lega del Filo d’Oro.

È un modo semplice, che non costa nulla, per dimostrare la propria generosità; è sufficiente inserire la propria firma e il Codice Fiscale 80003150424 nella propria dichiarazione dei redditi, nello spazio riservato al sostegno degli Enti del Terzo Settore.

Questo, per tante famiglie, è #unaiutoprezioso, che rende possibile andare oltre il buio e il silenzio.