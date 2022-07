In vacanza con lo smartphone: come proteggerlo dall’acqua e dalla sabbia

Pronto a immortalare i momenti più divertenti della vacanza, lo smartphone è diventato un oggetto da cui difficilmente ci separiamo. Fondamentale per rimanere sempre reperibili, è il supporto perfetto per ingannare il tempo o tenerci compagnia quando siamo in spiaggia.

Questa però è molto pericolosa per il telefono, perché caldo, umidità e acqua possono danneggiare irrimediabilmente il cellulare. Per evitare tutto questo, ci sono dei piccoli trucchi per tenerlo al sicuro anche quando siamo in vacanza.

Proteggere il cellulare dal caldo

Dispositivi elettrici e caldo spesso non vanno d’accordo e questo succede anche per lo smartphone. Se la batteria viene esposta alle alte temperature per un periodo di tempo prolungato, può danneggiarsi sensibilmente, così come avviene per i circuiti interni e in alcuni casi anche per lo schermo.

Il consiglio migliore è quello di non utilizzare il telefono al sole, poi, se per qualche minuto lo dimentichiamo in un posto particolarmente caldo, meglio spegnere il cellulare e farlo raffreddare in un luogo più fresco. Per proteggerlo, non solo dobbiamo evitare di metterlo direttamente sotto i raggi solari, ma è importante anche evitare di posizionarlo vicino a borse frigo o contenitori con ghiaccio.

La soluzione ideale è sistemarlo in un luogo asciutto e fresco come la borsa, in alternativa può andare bene anche sotto l'asciugamano o la maglietta.

Tenere lo smartphone lontano dall’acqua

In spiaggia riuscire a tenere lontano il cellulare dall’acqua è quasi impossibile, schizzi improvvisi o cadute accidentali in mare mentre si scatta una foto sono inevitabili. Oltre a prestare particolare attenzione, un aiuto arriva da accessori ad hoc come i sacchetti a chiusura ermetica. Una volta inserito all’interno, il telefono sarà protetto dall’acqua e da possibili graffi, conservando intatta la possibilità di poterlo utilizzare per chiamare o messaggiare.

In alternativa ci sono le cover waterproof, molto più sicure rispetto ai sacchetti, riescono a ricoprire totalmente l’apparecchio e a metterlo al sicuro dalla sabbia o dalle cadute.

Proteggere lo smartphone dalla sabbia

Quando si va al mare, oltre al divertimento e al ricordo di una bella giornata, a casa ci portiamo anche la sabbia. Proteggere il telefonino dal sole nascondendolo sotto una maglia o la sedia a sdraio è un’ottima soluzione, ma ha come controindicazione l’esposizione dello smartphone alla sabbia. I granelli, inevitabilmente si possono infilare nei fori del microfono, del jack o della ricarica, ma anche all’interno degli auricolari, inoltre, la sabbia potrebbe graffiare il cellulare.

Fare attenzione è il consiglio più importante, ma anche se siamo particolarmente prudenti, può succedere che qualche granello di sabbia si infili nel cellulare, allora la prima cosa da fare una volta tornati a casa è pulirlo. Dobbiamo rimuovere attentamente la salsedine dai piccoli fori con un panno in microfibra. Nello stesso tempo ne possiamo approfittare per eliminare eventuale crema solare e altri prodotti rimasti sullo schermo che a lungo andare potrebbero rovinare il display.