I 5 segnali che ti avvertono che è tempo di cambiare il tuo vecchio smartphone

Quando bisogna cambiare il proprio smartphone? C'è chi ogni anno non può esimersi dall'acquistare l'ultimo modello di punta del proprio brand preferito, chi invece vorrebbe che il proprio cellulare durasse in eterno e fosse sempre efficiente.

Gli smartphone, purtroppo, sono dispositivi elettronici pensati dai brand per avere una durata molto limitata nel tempo. Le tecnologie cambiano e si evolvono talmente veloci, che un telefono se dura più di due anni (funzionando in maniera corretta) è oro colato. Fate attenzione: uno smartphone per telefonare, mandare messaggi e gestire la corrispondenza potrebbe durare ben di più, ma se si hanno comprensibili esigenze in termini di comparto fotografico, prestazioni e velocità del dispositivo, allora la storia cambia.

Ma quali sono i segnali che ci indicano che è ormai ora di cambiare il nostro smartphone? Avete mai fatto caso a quei 'campanelli d'allarme' che cominciano a manifestarsi presto, alle volte anche dopo pochi mesi dall'acquisto di un nuovo telefono? Abbiamo raccolto qui sotto per voi i segnali più eclatanti, che è bene non sottovalutare.

1. La batteria si scarica rapidamente

Il tuo smartphone con un ciclo completo di ricarica arriva a malapena a metà giornata? Beh, è un chiaro segnale dello stato di usura avanzata della batteria. È il caso di sostituire per questo motivo il vecchio cellulare? Se non ti costa fatica stare sempre attaccato alla presa della corrente, anche no. È bene poi considerare che sostituire una batteria può costare anche oltre un centinaio di euro: vale la pena investire un terzo della cifra con la quale potreste acquistare un nuovo dispositivo?

2. Il microfono non funziona come dovrebbe

"Non ti sento!". Quante volte vi è capitato di sentirvelo dire durante una telefonata o una video call dal vostro interlocutore? A meno che in quella circostanza vi foste trovati in una zona con una bassa ricezione, il problema riguarda il funzionamento del microfono incorporato nel vostro smartphone. Certo, un nuovo microfono interno non costa moltissimo, ma spesso è difficile da reperire l'originale e bisogna comunque considerare i costi di smontaggio e montaggio. Una cifra vicina a quella che spendereste per un telefonino entry level (se siete persone senza troppe pretese).

3. Dispositivo lento

Il vostro smartphone è lento anche nelle operazioni più basilari? Per aprire un'app dovete attendere svariati secondi che sembrano infiniti? Il problema spesso si risolve con un 'hard reset', che prevede di riportare lo smartphone alla configurazione di fabbrica. Alle volte, però, anche avere un telefono ripulito non è sufficiente per garantirsi un funzionamento degno di tal nome. Alcune componenti hardware potrebbero essere compromesse o il software non rispondere in maniera adeguata. Questo è uno dei classici casi in cui l'acquisto di uno smartphone nuovo è d'obbligo.

4. Il touch screen non funziona come dovrebbe

È un problema non di poco conto. Il touch screen del vostro smartphone non è più performante e non risponde agli swipe delle vostre dita. Gli smartphone moderni non dispongono di tasti fisici, ecco perché un malfunzionamento del display è, di fatto, la morte di uno smartphone. Certo, anche in questo caso si potrebbe pensare ad un cambio dello schermo, ma le cifre rischiano di oscillare tra i 100 e i 200 euro: a meno che il vostro smartphone non sia un costoso super top di gamma, investire una cifra simile per un display touch sarebbe abbastanza folle.

5. Lo smartphone si riavvia da solo

Vi è mai successo? Spesso capita che lo smartphone si possa riavviare a causa di aggiornamenti di software programmati, ma non è questo il caso in cui è necessario valutare l'acquisto di un nuovo dispositivo. Succede invece che lo schermo del vostro telefono diventi all'improvviso nero e poi si spenga, senza dare segnali per alcuni secondi. Potrebbe trattarsi di un malware, ma più probabilmente è il segnale che il vostro smartphone è diventato inesorabilmente vecchio e non risponde più come dovrebbe ad un normale funzionamento.