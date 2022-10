Riscaldare casa risparmiando in bolletta: gli elettrodomestici da non perdere in sconto

Le temperature non sono ancora rigide, ma cominciano progressivamente ad abbassarsi e i primi segnali si avvertono anche all'interno delle proprie abitazioni. È giunto quindi il momento di capire come riscaldare casa senza spendere una fortuna, del resto la crisi energetica ha fatto letteralmente schizzare vero l'alto i prezzi di gas e elettircità. È quindi possibile sopportare il freddo, o si può pensare a delle contromisure particolari? Di sicuro si può pensare a dei comportamenti virtuosi, in altri casi si può ricorrere a delle contromisure.

Riscaldamento: come risparmiare in bolletta

Risparmiare sul riscaldamento di casa è possibile anche grazie a eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista. In particolare, tra le varie promozioni, mette a disposizione un coupon sconto del 20% per acquistare stufe e caminetti, che permettono di riscaldare gli ambienti di casa risparmiando nei consumi. Di seguito i dettagli del codice sconto:

Codice: CASA22

Valore Coupon: 20%

Sconto massimo per utilizzo: 100 euro

Utilizzi: 3 per ogni utente

Spesa minima per utilizzo: 20 euro

Promozione valida fino alle 23.59 del 30 ottobre

Deumidificatore portatile Homcom

Prima di combattere i primi freddi, è importante regolare i livelli di deumidificazione dell'aria. Questo deumidificatore multifunzionale è progettato per eliminare in modo efficace l'umidità nell'aria, per prevenire la formazione di muffe e creare un ambiente sano. Copre un'area fino a 20 metri quadrati, dispone di un serbatoio da 1300 ml e può assorbire acqua fino a 400 ml al giorno da aria umida a 30?. Estremamente sicuro, si spegne automaticamente quando il serbatoio è pieno. Dettaglio da non sottovalutare: è silenzioso e a bassissimo consumo energetico.

Termoventilatore Olimpia Splendid

Indispensabile per proteggersi dai primi freddi, senza consumare troppa energia. Questo termoventilatore a parete, da 2000 W, è caratterizzato da tre diversi livelli di erogazione del calore e dotato di un ampio flap oscillante per direzionare il flusso dell’aria. Il timer integrato permette di programmarne il funzionamento dell'intera settimana, e di conseguenza evitare lo spreco energetico.

Stufetta elettrica a parete

La stufa elettrica a bassissimo consumo di Handel abbatte il costo dell'energia elettrica. La particolarità di questa nuova stufetta versione è l'effetto camino, che oltre ad emanare calore, dona anche un tocco di stile all'ambiente. Piccola e di facile utilizzo, sta in una mano e la si può spostare in giro per la casa: sarà sufficiente attaccarla alla presa dell'elettricità. Il vantaggio: è possibile regolare il timer per programmare accensione e spegnimento nell'arco della giornata.

Termoconvettore Klarstein

Ideale per riscaldare il bagno nel corso della stagione più fredda, questo termoconvettore è di dimensioni contenute (80x40 centimetri), ma in grado di generare una potenza di 2000 W. Dispone di due livelli riscaldanti, ideali per acclimatare una stanza di dimensioni fino a 40 metri quadrati. Pensato per il risparmio di energia in casa, il suo termostato integrato rileva le finestre aperte e spegne il dispositivo automaticamente.

Attenzione all'umidità: la soluzione di Dyson in sconto

Per risparmiare sulle bollette e mantenere le temperature adeguate all'interno della propria abitazione, è possibile anche seguire dei pratici consigli. A partire dall'utilizzo dei termosifoni. Per risparmiare è importante, nello specifico:

pulirli frequentemente

spurgare l'aria dei radiatori con la valvola in dotazione

evitare i "copri-termosifoni" che che impediscono la libera circolazione dell'aria facendo

controllare la percentuale di umidità che è presente nelle varie stanze, sfruttando magari i deumidificatori

Proprio sul fronte dei deumidificatori è possibile sfruttare la promozione di eBay.it sui prodotti a marchio Dyson. Si tratta di piccoli elettrodomestici dalla comprovata qualità, che permettono di mantenere sempre sana l'aria della propria casa o appartamento (con un consegunete risparmio in bolletta). In particolare, è possibile acquistare in super offerta Dyson Pure Cool, purificatore d'aria a basso consumo, che può essere sfruttato tutto l'anno per mantenere la salubrità e livelli di umidità ottimali. E se sei interessato all'intera gamma del brand, tutti gli elettrodomestici Dyson sono in sconto su eBay.it.