Cosa comprare con i saldi invernali? I 5 irrinunciabili per lui e per lei

Li aspettiamo ogni anno e finalmente sono arrivati: i! La possibilità di acquistare capi a prezzi scontati è un modo per svecchiare il guardaroba o la scusa perfetta per gli shopping addicted di assicurarsi l’articolo tanto desiderato senza sensi di colpa.

Vestiti, scarpe, pantaloni e maglie: la caccia all’affare è aperta e con eBay.it diventa anche semplice e veloce. Con pochi click possiamo acquistare tutto quello che ci serve senza code interminabili davanti ai negozi. Se vogliamo un incentivo in più per rifarci il look, il marketplace in cui si vende e si compra ha in serbo un ulteriore sconto con il coupon del 20% valido fino al 31 gennaio.

Dobbiamo solo effettuare una spesa minima di 15 euro e avremo uno sconto massimo di 100 euro. Si può attivare il coupon fino a tre volte per utente, è davvero semplice dobbiamo solo:

Mettere nel carrello i capi d’abbigliamento che abbiamo scelto

Inserire il codice SALDIGEN22

Pagare e approfittare dello sconto del 20% fino a un importo massimo di 100 euro

Pronti a fare incetta del grande affare da comprare con i saldi dell’inverno 2022? Vediamo i must have che non possono mancare nel guardaroba di lui e di lei

Gli irrinunciabili nel guardaroba femminile

1. La camicia bianca, il capo cult

Basic non vuol dire banalità e la camicia bianca è il capo passe-partout da utilizzare in inverno e in primavera senza mai stancarci di indossarla. Se con il freddo si sposa alla perfezione con maglioni e giacche, in primavera diventerà la protagonista assoluta dei nostri look! Abbinata ad una collana lunga o ad una fusciacca ci donerà sempre un aspetto iperfemminile.

Clicca qui per acquistare la camicia Robe di Kappa Classica con uno sconto del 20%

2. Piumino: il capo su cui investire

Il piumino è il capo che quest’anno ha dettato tendenza quindi impossibile non investire su questo capospalla durante i saldi 2022. Adatto alle escursioni in montagna o ad una passeggiata in città, il modello lungo al ginocchio e con cappuccio rivestito di pelliccia ecologica è l’alleato antifreddo da utilizzare inverno dopo inverno.

Clicca qui per acquistare il piumino Veque con uno sconto del 42%

3. Pantaloni a campana per un look senza tempo

Chi non ha mai indossato almeno una volta nella vita i pantaloni a campana? Questo modello è tornato di moda e in poco tempo ha conquistato di nuovo i cuori di tutti noi. Il modello a vita alta, poi, lo rende ancora più versatile e pronto ad essere abbinato ad un paio di décolletées per un look chic, con le sneakers per non rinunciare all’eleganza nel tempo libero o con i combat boot per un outfit urban.

Clicca qui per acquistare i pantaloni a campana con uno sconto del 20%

4. Gonna plissettata il must have da comprare con i saldi

Elegante, pratica e versatile: la gonna plissettata è il vero capo must have da acquistare con i saldi eBay.it e da avere assolutamente nel guardaroba. A fondo unico, a fantasia o a righe dà un tocco di colore all’inverno e ci traghetta con eleganza e allegria verso la stagione più calda.

Clicca qui per acquistare la gonna plissettata con uno sconto del 54%

5. Chemisier: l'abito mai più senza

Passeggiate in riva al mare o gite in barca, quando pensiamo allo chemisier sono queste le prima immagini che ci vengono in mente! Ma chi l’ha detto che questo modello è adatto solo all’estate? L’abito diventa il mai più senza da indossare abbinato ad un paio di stivali e a un caldo cappotto in inverno, con blazer e texani in autunno e con sneaker o sandali durante la bella stagione.

Clicca qui per acquistare lo chemisier donne di Kappa

I must have da avere nell’armadio di ogni uomo

6. Jeans. il capo iconico

Ci sono pochi capi d’abbigliamento che possono conquistare lo status di icona e i jeans sono tra questi. Poi, se parliamo dei Levis 502, sono i pantaloni intramontabili da comprare approfittando dei saldi eBay.it e di cui non ci pentiremo mai perché rappresentano l’evergreen da utilizzare in ogni occasione.

Clicca qui per acquistare il jeans Levi’s

7. Bomber: un grande classico tornato di moda

Tornato di moda negli ultimi anni, il bomber è il giaccone da uomo pratico e versatile. Grazie alla zip frontale e a due comode tasche a soffietto, si può utilizzare in città se amiamo lo stile urban o durante il tempo libero così da essere di tendenza ma con un capo confortevole e che di sicuro ci permetterà di distinguerci tra la gente.

Clicca qui per acquistare il bomber

8. Camicia classica: il capo irrinunciabile

Se la camicia bianca non può mancare nel guardaroba di una donna, in quella di un uomo non si può fare a meno del modello classico nella versione slim. Il capo principe nell’armadio maschile permette di creare innumerevoli outfit che vanno dai look eleganti, perfetti per la sera o le grandi occasioni, a quelli più casual da indossare durante il tempo libero.

Clicca qui per acquistare la camicia classica scontata del 45%

9. Felpa uomo, perfetta per il tempo libero

Rimanere al caldo e avere un look al top? La felpa è il capo d’abbigliamento immancabile per chi ama un look sportivo o da indossare durante il tempo libero. Blu, azzurra, grigia: non importa il colore, ma che sia in grado di proteggerci dal freddo e che ci dia un look giovanile ogni volta che la indossiamo.

Clicca qui per acquistare la felpa con uno sconto del 50%

10. Classico e avvolgente: il cardigan

Di moda e di tendenza, il cardigan è un capo irrinunciabile nel guardaroba di un uomo perché può essere indossato in qualunque occasione grazie alla sua versatilità. Abbinato ad una camicia classica per un evento più formale o ad una t-shirt bianca, di sicuro ci farà sentire eleganti e al caldo.

Clicca qui per acquistare il cardigan Veque