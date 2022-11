Indecisi su quale smartphone ricondizionato comprare? I top di gamma a prezzi da urlo

I prodotti ricondizionati sono tra gli acquisti più ambiti da chi vuole un prodotto top di gamma e nello stesso tempo non ha intenzione di spendere una fortuna. Tra i device più acquistati ci sono gli smartphone perché permettono di avere il modello di ultima generazione a prezzi ragionevoli.

I telefoni ricondizionati, infatti, sono tutti oggetti utilizzati poco che vengono fatti tornare come nuovi e in grado di offrire performance di qualità senza dover spendere cifre eccessive. Su eBay.it hai a disposizione un’ampia scelta di smartphone, e non solo, ricondizionati e in super sconto.

Il marketplace in cui si vende e si compra permette di risparmiare fino al 50% rispetto agli smartphone nuovi e nello stesso tempo è un ottimo modo per rispettare l’ambiente senza sprecare risorse.

Xiaomi Mi Note 10

Lo smartphone rigenerato è stato testato e ispezionato per assicurare un device in buone condizioni pronto a immortalare i tuoi momenti più importanti con la Penta camera da 108 MP e il display curvo da 6.47” che offre un’ottima risoluzione e colori vividi. Il sensore di impronte digitali integrato nello schermo, poi, è preciso e affidabile.

Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi Note 10 con uno sconto del 54%

Samsung Galaxy S10e

Sottoposto a una serie di test per verificarne il corretto funzionamento, questo modello ha il display Infinity-O Dynamic AMOLED in grado di offrire una risoluzione dai colori vividi e un contrasto elevato. Con questo telefono potrai archiviare e avere a portata di mano le tue foto preferite o i documenti più importanti grazie a 128 GB di memoria interna.

Clicca qui per acquistare Samsung Galaxy S10e con uno sconto del 38%

Apple iPhone 12 da 128GB

Il display super retina XDR da 6,1” e il vetro in Ceramic Shield, sono le caratteristiche principali di questo smartphone ricondizionato e che ha superato controlli molto rigidi. Resistente all’acqua ha un sistema di fotocamera evoluto da 12MP con ultra-grandangolo e grandangolo in grado di realizzare foto impeccabili anche in modalità notte.

Clicca qui per acquistare Apple iPhone 12 con uno sconto del 45%

OnePlus 8 Pro 256GB

Il dispositivo con display ultra fluido e alta risoluzione è ideale per avere un’esperienza nitida e reattiva al tocco. La fotocamera principale e quella frontale sono in grado di realizzare scatti eccellenti e professionali con ogni tipologia di luce. Con la tecnologia Pro Video Stabilization puoi girare video nitidi anche in movimento.

Clicca qui per acquistare OnePlus 8 Pro con uno sconto del 54%

Sony Xperia 1 II

L’ampio display, la fotocamera con triplo sensore e la risoluzione in alta definizione fanno dello smartphone Sony Xperia, il top di gamma da avere sempre con te senza rinunciare alla qualità. Se sei una persona multitasking allora questo device fa al caso tuo perché permette di aprire due app contemporaneamente.

Clicca qui per acquistare Sony Xperia 1 II con uno sconto del 46%

Se cerchi uno smartphone di ultima generazione, in grado di garantire prestazioni di alto livello, su eBay.it puoi trovare una lunga scelta di telefoni scontati, ai quali non potrai assolutamente resistere. Tra gli intramontabili da acquistare ricondizionati, ci sono: