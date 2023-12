Mercato libero, quanto conviene affidarsi ad un unico partner per luce e gas

Con la fine del mercato tutelato, i consumatori hanno la possibilità di scegliere liberamente il proprio fornitore di luce e gas.

Questa nuova situazione offre diverse opportunità, tra cui quella di attivare luce e gas da un unico fornitore, scelta che può avere numerosi vantaggi.

I vantaggi di scegliere un unico fornitore

Attivare luce e gas da un unico fornitore può semplificare la gestione delle utenze. In questo modo, infatti, si ha a che fare con un solo interlocutore per tutte le questioni relative alle forniture, come il pagamento delle bollette, la segnalazione di guasti o il cambio di contratto.

Inoltre, attivare luce e gas da un unico fornitore può portare anche ad altri benefici, come:

Maggiore trasparenza . Avere un unico fornitore può facilitare la comprensione delle condizioni contrattuali e dei costi delle forniture.

. Avere un unico fornitore può facilitare la comprensione delle condizioni contrattuali e dei costi delle forniture. Maggiore flessibilità . Alcuni fornitori offrono la possibilità di personalizzare le offerte in base alle proprie esigenze.

. Alcuni fornitori offrono la possibilità di personalizzare le offerte in base alle proprie esigenze. Maggiore attenzione al servizio clienti. I fornitori che offrono entrambe le forniture di luce e gas possono avere un servizio clienti più efficiente e dedicato.

Come scegliere le offerte luce e gas più convenienti

Per scegliere le offerte più convenienti, è importante confrontare i diversi fornitori. Per farlo, si può utilizzare un comparatore di tariffe online o rivolgersi a un consulente energetico.

Nel confronto delle offerte, è importante considerare i seguenti fattori:

Prezzo della componente energia: è il costo dell'energia per kWh o Smc consumato.

è il costo dell'energia per kWh o Smc consumato. Prezzo della componente materia prima: è il costo della materia prima, ovvero del gas o dell'elettricità, per kWh o Smc consumato.

è il costo della materia prima, ovvero del gas o dell'elettricità, per kWh o Smc consumato. Servizi aggiuntivi: alcuni fornitori offrono servizi aggiuntivi, come la domiciliazione bancaria, la fatturazione elettronica o l'assicurazione sulla casa.

Un partner affidabile

Iren Luce e Gas, è uno dei principali fornitori di energia in Italia e offre una vasta gamma di offerte luce e gas, combinabili con servizi aggiuntivi, come la domiciliazione bancaria, la fatturazione elettronica o l'assicurazione sulla casa.

Per scegliere l'offerta Iren più conveniente per le proprie esigenze e avere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web.