Napoli e il cinema: un binomio vincente che dura da oltre 100 anni

Quando si parla di cinema italiano, la prima città che viene in mente è Roma, la capitale del cinema e della cultura. Tuttavia, c’è un’altra città che ha avuto un ruolo fondamentale nel panorama cinematografico nazionale e internazionale, una città di grandi registi, attrici e attori che hanno segnato la storia del nostro paese e del mondo con la loro qualità e la loro importanza: stiamo parlando di Napoli che da sempre ha esercitato un grande fascino sul mondo del cinema, fin dalle prime riprese dei Fratelli Lumière nel 1898. Da quel momento, è diventata la protagonista di centinaia di opere cinematografiche, tra film, documentari, corti e serie tv, che ne hanno mostrato la bellezza, la cultura, la storia, le contraddizioni e le sfide. D’altronde il capoluogo campano offre scenari naturali spettacolari, come la costa, il Vesuvio, le isole, ma anche luoghi suggestivi e caratteristici del centro storico, ricco di arte, architettura e tradizioni. É anche una città che esprime una vitalità creativa e artistica unica, che si manifesta in diversi ambiti, tra cui la musica, il teatro, la letteratura e il cinema.

Una patria non solo di grandi attori, ma anche di film. festival e doppiatori

Napoli e il cinema sono dunque un binomio vincente che dura da oltre 100 anni, che continua a rinnovarsi e a sorprendere. Lo dimostra il fatto di aver dato i natali a grandi talenti del cinema italiano, che hanno portato sul grande schermo le storie, le emozioni, le passioni e le problematiche dei napoletani. Nomi, come Eduardo De Filippo, Totò e Massimo Troisi, il premio Oscar Sophia Loren, che vanta anche una stella nella celebre “Hollywood Walk of Fame”, Vittorio De Sica, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Edoardo De Angelis, rendono grande il nostro paese e riconducono ad una tradizione cinematografica e teatrale riconosciuta in tutto il mondo.

In questa meravigliosa città sono stati anche ambientati film di fama mondiale, quali “Ladri di biciclette”, “Napoli milionaria”, “Scusate il ritardo”, “Il Postino” e alcune delle serie tv più popolari come “Gomorra”, “I bastardi di Pizzofalcone” e “L’amica geniale”. Inoltre, ai piedi del Vesuvio vengono ospitati importanti eventi cinematografici, come il Napoli Film Festival, il Social World Film Festival e il Faito Doc Festival. Questi festival sono occasioni per promuovere il cinema locale e nazionale, ma anche per confrontarsi con le produzioni internazionali e valorizzare i talenti emergenti.

Non bisogna infine dimenticare che ha dato origine a grandi artisti del doppiaggio, come Giulio Panicali o Francesco Pezzulli. Per doppiare un film o una serie tv, servono abilità vocali e interpretative di alto livello ed il nostro Belpaese è famoso per la qualità delle voci e delle traduzioni che offre in questo campo. Chi si occupa di doppiaggio deve avere un’attenzione ai dettagli incredibile: il suo obiettivo è infatti dare al personaggio la voce giusta, che esprima le emozioni, le espressioni e le sensazioni che coinvolgano lo spettatore. Questa professione è un patrimonio nazionale che da sempre si distingue per qualità e professionalità ed è per questo che esistono scuole dedicate a formare i professionisti del settore.

Una nuova accademia di doppiaggio nata per celebrare questo storico legame

È proprio grazie a questo riconosciuta capacità di generare arte e artisti, se Alessandro Cardia ha scelto proprio Napoli come città per inaugurare la nuova sede di Universal Film Academy. Il suo progetto nasce ormai molti anni fa e si afferma con grande successo in molte città italiane come Roma, Milano, Firenze e Bologna. Questo porta Cardia a chiudere come obiettivo del 2023 il raggiungimento dell’apertura di nove sedi distribuite sul territorio e fra queste appunto Napoli. Questa nuova apertura campana darà una svolta in termini di formazione e lancerà un nuovo modello di accademia di doppiaggio e recitazione.

Due corsi per diventare attori e doppiatori professionisti

Universal Film Academy ha due modelli di corso: Recitazione e Doppiaggio. Entrambi i corsi sono formati da un biennio e strutturati da 14 weekend di lezione. La formazione durante le 28 lezioni sarà basata interamente sulla pratica a fianco di grandi professionisti in modo da velocizzare l’apprendimento e rendere il percorso efficace al raggiungimento di risultati importanti. Come nelle altre città, anche a Napoli Universal Film Academy porterà un’innovativa accademia di qualità eccelsa in cui gli allievi possono ricavare il massimo della conoscenza grazie alla preparazione dei docenti, tra cui registi, attori e doppiatori di grande spessore.

Lezione dopo lezione, gli studenti apprenderanno tutte le tecniche necessarie per acquisire le giuste abilità per diventare capaci doppiatori. Durante le lezioni verranno trattati argomenti legati alla dizione, tecniche recitative, vocal coach e pratiche intensive con macchina da presa. Questo permetterà agli allievi di acquisire le capacità necessarie allo svolgimento della professione.

Un’occasione per qualsiasi età

Durante il percorso ogni allievo sarà accompagnato nell’apprendimento di questa materia e nella conoscenza di se stesso. Universal Film Academy basa la sua formazione sullo sviluppo del singolo per valorizzare l’originalità di ognuno. Universal Film Academy grazie al suo successo e concretezza permette a tutti di potersi avvicinare per mettersi alla prova e raggiungere i propri obiettivi. Il sogno rimasto nel cassetto di molti oggi è alla portata di tutti. Infatti, non ci sono limiti di età ne limiti tecnici per accedere in accademia proprio perché Universal Film Academy rispecchia la reale esperienza lavorativa del cinema e del doppiaggio. Per ogni personaggio corrisponde un’età e quindi c’è spazio per ogni aspirante attore.

Chiunque voglia partecipare alle selezioni per i nuovi corsi in partenza nell’anno accademico 2023-2024, può chiamare il numero rispettivo della sede consultabile sul sito internet alla sezione contatti oppure scrivere a info@universalfilmacademy.com.