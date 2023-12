Orientamento continuo e supporto allo studente: il plus di un ateneo digitale

Gli anni dell’università giocano un ruolo chiave nel processo di formazione di un individuo. Le competenze e le conoscenze che si maturano durante un percorso accademico, infatti, risultano molto spesso decisive nel definire il futuro professionale – e anche personale – degli studenti.

Se da un lato questa centralità educativa contribuisce a dare prestigio al mondo dell’università, dall’altro, vista l’importanza della posta in palio, implica delle responsabilità non da poco.

Orientamento e tutoraggio

Proprio a fronte di questa consapevolezza, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi – ateneo leader in Italia per la didattica online– si impegna a fornire agli studenti un supporto costante e a 360°, che accompagna i propri studenti durante ogni tappa del loro percorso accademico.

Questo continuo lavoro di orientamento comincia prima dell’iscrizione – con Open Day e presentazioni dei corsi e dei loro sbocchi professionali – e durante gli anni di studio, grazie a uno strutturato servizio di tutoraggio.

Inoltre, il supporto si estende anche al post-laurea, con un’assistenza integrata e continua per agevolare la transizione dall'ambiente accademico a un mondo del lavoro sempre più competitivo, complesso e fluido.

Iscrizioni aperte tutte l’anno

I servizi allo studente di Unimarconi, tuttavia, non si esauriscono con l'orientamento. Grazie a una flessibilità resa possibile dalla tecnologia, l’ateneo ha saputo creare uno spazio a misura di studente, in grado di rispondere alle esigenze di tutti.

Per questo motivo le iscrizioni ai corsi proposti da Unimarconi sono sempre aperte e non è previsto nessun test di ingresso per la selezione.