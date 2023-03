Il casatiello napoletano, la ricetta della torta salata perfetta per Pasqua

Una torta salata della tradizione napoletana dall’impasto soffice e ricco di sapore. Il casatiello napoletano è perfetto per essere servito, nel giorno di Pasqua, come antipasto insieme a un assortimento di salumi, o per costituire una portata a sè.

Qui trovate la ricetta. Ricordatevi, prima di cominciare, che è molto importante una buona lievitazione. L'impasto va tenuto al caldo, ma non troppo vicino a una fonte di calore diretto. Per una presentazione insolita ma elegante, potete dividere la pasta in piccole porzioni e cuocerla in stampini individuali a bordi alti.

Casatiello napoletano: la ricetta

Tempo di preparazione: 30 Minuti

Tempo di cottura: 45 Minuti

Porzioni: 8-10 persone

Ingredienti per l’impasto

500 gr Farina 0

270 gr Acqua

25 gr Lievito di birra fresco

30 gr Strutto (o burro)

1 cucchiaino di Sale (raso)

1 cucchiaino di Zucchero

q.b. Pepe nero

Ingredienti per il ripieno

400 gr di Salumi misti e provola a cubetti

50 gr di Pecorino grattugiato

3 Uova sode

Preparazione